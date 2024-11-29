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Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары - 29.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары
Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T03:15+0300
2024-11-29T03:15+0300
2024-11-29T03:15+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и принцип недискриминации в торговле, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Обязательства ВТО предусматривают максимальные уровни импортных пошлин для стран-членов по согласованному списку товаров (как правило, это большинство товаров). План Трампа по повышению пошлин неизбежно нарушит обязательства США в ВТО и серьезно нарушит интерес стран-партнеров", - прокомментировал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Он пояснил, что средний уровень импортных пошлин на промышленную продукцию развитых стран составляет около 3%, а общий на все товары для всего мира - около 9%.
При этом, добавляет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, введение импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования противоречит одному из ключевых принципов ВТО – принципу недискриминации. "То есть вопрос не в резком повышении ставок ввозных пошлин, а в том, что применение новых условий ожидается только в отношении одной страны", - подчеркивает она.
С этим согласен и директор института НИУ ВШЭ Данильцев. Он отмечает, что повышение пошлин нарушат "базовый принцип недискриминации в международной торговле - режим наибольшего благоприятствования (РНБ)".
"Этот принцип сформировался еще в середине XIX века и ещё до создания ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и ВТО стал основой всех двусторонних торговых договоров между странами, а затем и вошел в систему ГАТТ/ВТО", - заключил Данильцев.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, анастасия прикладова, вто, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Анастасия Прикладова, ВТО, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары
Эксперты: повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства США перед ВТО
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и принцип недискриминации в торговле, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Обязательства ВТО предусматривают максимальные уровни импортных пошлин для стран-членов по согласованному списку товаров (как правило, это большинство товаров). План Трампа по повышению пошлин неизбежно нарушит обязательства США в ВТО и серьезно нарушит интерес стран-партнеров", - прокомментировал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Он пояснил, что средний уровень импортных пошлин на промышленную продукцию развитых стран составляет около 3%, а общий на все товары для всего мира - около 9%.
При этом, добавляет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, введение импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования противоречит одному из ключевых принципов ВТО – принципу недискриминации. "То есть вопрос не в резком повышении ставок ввозных пошлин, а в том, что применение новых условий ожидается только в отношении одной страны", - подчеркивает она.
С этим согласен и директор института НИУ ВШЭ Данильцев. Он отмечает, что повышение пошлин нарушат "базовый принцип недискриминации в международной торговле - режим наибольшего благоприятствования (РНБ)".
"Этот принцип сформировался еще в середине XIX века и ещё до создания ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и ВТО стал основой всех двусторонних торговых договоров между странами, а затем и вошел в систему ГАТТ/ВТО", - заключил Данильцев.