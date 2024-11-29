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Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары

Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары - 29.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на импортные товары

Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T03:15+0300

2024-11-29T03:15+0300

2024-11-29T03:15+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на импортные товары нарушит обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО) и принцип недискриминации в торговле, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее на этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Обязательства ВТО предусматривают максимальные уровни импортных пошлин для стран-членов по согласованному списку товаров (как правило, это большинство товаров). План Трампа по повышению пошлин неизбежно нарушит обязательства США в ВТО и серьезно нарушит интерес стран-партнеров", - прокомментировал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Он пояснил, что средний уровень импортных пошлин на промышленную продукцию развитых стран составляет около 3%, а общий на все товары для всего мира - около 9%. При этом, добавляет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, введение импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования противоречит одному из ключевых принципов ВТО – принципу недискриминации. "То есть вопрос не в резком повышении ставок ввозных пошлин, а в том, что применение новых условий ожидается только в отношении одной страны", - подчеркивает она. С этим согласен и директор института НИУ ВШЭ Данильцев. Он отмечает, что повышение пошлин нарушат "базовый принцип недискриминации в международной торговле - режим наибольшего благоприятствования (РНБ)". "Этот принцип сформировался еще в середине XIX века и ещё до создания ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и ВТО стал основой всех двусторонних торговых договоров между странами, а затем и вошел в систему ГАТТ/ВТО", - заключил Данильцев.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, анастасия прикладова, вто, ниу вшэ, вшэ