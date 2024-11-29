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Стали известны характеристики революционного кроссовера Exeed для России - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/exeed-853198843.html
Стали известны характеристики революционного кроссовера Exeed для России
Стали известны характеристики революционного кроссовера Exeed для России - 29.11.2024, ПРАЙМ
Стали известны характеристики революционного кроссовера Exeed для России
Китайский автопроизводитель Exeed раскрыл характеристики своей революционной модели RX, которая оснащена бензо-электрической силовой установкой под управлением... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:45+0300
2024-11-29T14:45+0300
экономика
россия
авто
китайские авто
кроссоверы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Exeed раскрыл характеристики своей революционной модели RX, которая оснащена бензо-электрической силовой установкой под управлением новейшей технологии CDM Super Hybrid System. В ближайшее время продажи кросс-купе должны начаться и на российском рынке. Об этом сообщил портал Quto.ru. Отмечается, что силовая установка RX состоит из турбомотора объемом1,5 литра мощностью 143 лошадиные силы и 220 Нм крутящего момента, пары электромоторов и трехступенчатой трансмиссии. Суммарная отдача установки достигает 305 лошадиных сил, а на пике — 503 лошадиные силы. Питание установки идет от аккумулятора емкостью 35,4 кВтч. Полностью заряженная батарея и заправленной топливный бак емкостью 70 литров обеспечивают RX запас хода до 1200 километром. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Расход топлива составляет 5,4 литра на 100 километров.По данным Quto.ru дата появления модели в России, а также вся информация о ценах и комплектациях будут известны в ближайшее время.
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россия, авто, китайские авто, кроссоверы
Экономика, РОССИЯ, Авто, китайские авто, кроссоверы
14:45 29.11.2024
 
Стали известны характеристики революционного кроссовера Exeed для России

Quto.ru: Exeed раскрыл характеристики новой версии RX для российского рынка

© Фото : ExeedАвтомобиль Exeed RX
Автомобиль Exeed RX - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Exeed
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Exeed раскрыл характеристики своей революционной модели RX, которая оснащена бензо-электрической силовой установкой под управлением новейшей технологии CDM Super Hybrid System. В ближайшее время продажи кросс-купе должны начаться и на российском рынке. Об этом сообщил портал Quto.ru.
Отмечается, что силовая установка RX состоит из турбомотора объемом1,5 литра мощностью 143 лошадиные силы и 220 Нм крутящего момента, пары электромоторов и трехступенчатой трансмиссии. Суммарная отдача установки достигает 305 лошадиных сил, а на пике — 503 лошадиные силы. Питание установки идет от аккумулятора емкостью 35,4 кВтч. Полностью заряженная батарея и заправленной топливный бак емкостью 70 литров обеспечивают RX запас хода до 1200 километром. Машина способна разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Расход топлива составляет 5,4 литра на 100 километров.
По данным Quto.ru дата появления модели в России, а также вся информация о ценах и комплектациях будут известны в ближайшее время.
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