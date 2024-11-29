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Haval может выйти на российский авторынок с гибридами
Haval может выйти на российский авторынок с гибридами - 29.11.2024, ПРАЙМ
Haval может выйти на российский авторынок с гибридами
Китайский автопроизводитель Haval намерен вывести на российский рынок гибридные авто, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию ООО "Хавейл Мотор... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:39+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval намерен вывести на российский рынок гибридные авто, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".Так, согласно документу, на заводе в Тульской области планируется запуск производства новой модели. Сообщается, что ей может стать кроссовер Haval H-Dog. Издание выяснило, что заводской номер авто - В16, а выпускать бренд намерен кроссоверы типа B16G.На данный момент на авторынке России не представлены гибриды Haval.
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Haval, авторынок РФ, Авто
Haval может выйти на российский авторынок с гибридами
"Ъ": Haval может начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval намерен вывести на российский рынок гибридные авто, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".
Так, согласно документу, на заводе в Тульской области планируется запуск производства новой модели. Сообщается, что ей может стать кроссовер Haval H-Dog. Издание выяснило, что заводской номер авто - В16, а выпускать бренд намерен кроссоверы типа B16G.
На данный момент на авторынке России не представлены гибриды Haval.
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