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Haval может выйти на российский авторынок с гибридами

Haval может выйти на российский авторынок с гибридами - 29.11.2024, ПРАЙМ

Haval может выйти на российский авторынок с гибридами

Китайский автопроизводитель Haval намерен вывести на российский рынок гибридные авто, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию ООО "Хавейл Мотор... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:39+0300

2024-11-29T11:39+0300

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haval

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Haval намерен вывести на российский рынок гибридные авто, сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на декларацию ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".Так, согласно документу, на заводе в Тульской области планируется запуск производства новой модели. Сообщается, что ей может стать кроссовер Haval H-Dog. Издание выяснило, что заводской номер авто - В16, а выпускать бренд намерен кроссоверы типа B16G.На данный момент на авторынке России не представлены гибриды Haval.

https://1prime.ru/20241129/avto-853189680.html

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