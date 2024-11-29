https://1prime.ru/20241129/konlfikt-853208979.html

"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине

"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине

Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку это навредит безопасности Европы, а также будет противоречить нейтральному статусу таких... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:02+0300

2024-11-29T17:02+0300

2024-11-29T17:03+0300

спецоперация на украине

ес

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мирные переговоры

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку это навредит безопасности Европы, а также будет противоречить нейтральному статусу таких государств, как Австрия, подчеркнул депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски. Депутат призывает председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен высказаться против отправки европейских сил на Украину. "Подобный шаг (отправка войск европейских государств на Украину - ред.) положит конец всем предыдущим попыткам сближения и может сделать разрешение конфликта дипломатическим путем невозможным", - объяснил он. Вилимски также предложил Евросоюзу стать посредником в мирном урегулировании украинского конфликта, а Австрии – сохранить нейтралитет. По словам политика, только диалог поможет сторонам конфликта найти "жизнеспособное решение".

https://1prime.ru/20241129/poshliny-853207794.html

австрия

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ес, австрия, украина, мирные переговоры