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"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241129/konlfikt-853208979.html
"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине
"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине
Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку это навредит безопасности Европы, а также будет противоречить нейтральному статусу таких... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:02+0300
2024-11-29T17:03+0300
спецоперация на украине
ес
австрия
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку это навредит безопасности Европы, а также будет противоречить нейтральному статусу таких государств, как Австрия, подчеркнул депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски. Депутат призывает председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен высказаться против отправки европейских сил на Украину. "Подобный шаг (отправка войск европейских государств на Украину - ред.) положит конец всем предыдущим попыткам сближения и может сделать разрешение конфликта дипломатическим путем невозможным", - объяснил он. Вилимски также предложил Евросоюзу стать посредником в мирном урегулировании украинского конфликта, а Австрии – сохранить нейтралитет. По словам политика, только диалог поможет сторонам конфликта найти "жизнеспособное решение".
https://1prime.ru/20241129/poshliny-853207794.html
австрия
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ес, австрия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ЕС, АВСТРИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
17:02 29.11.2024 (обновлено: 17:03 29.11.2024)
 
"Положит конец": в Австрии испугались одного исхода конфликта на Украине

Вилимски: Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз не должен втягиваться в конфликт на Украине, поскольку это навредит безопасности Европы, а также будет противоречить нейтральному статусу таких государств, как Австрия, подчеркнул депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски.
Депутат призывает председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен высказаться против отправки европейских сил на Украину. "Подобный шаг (отправка войск европейских государств на Украину - ред.) положит конец всем предыдущим попыткам сближения и может сделать разрешение конфликта дипломатическим путем невозможным", - объяснил он.
Вилимски также предложил Евросоюзу стать посредником в мирном урегулировании украинского конфликта, а Австрии – сохранить нейтралитет. По словам политика, только диалог поможет сторонам конфликта найти "жизнеспособное решение".
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Спецоперация на УкраинеЕСАВСТРИЯУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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