https://1prime.ru/20241129/kurs-853210750.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября - 29.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,8 копейки, до 14,7233 рубля, курс доллара снизился - на 1,84 рубля, до 107,7409 рубля,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:42+0300

2024-11-29T17:42+0300

2024-11-29T17:42+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,8 копейки, до 14,7233 рубля, курс доллара снизился - на 1,84 рубля, до 107,7409 рубля, курс евро - на 1,83 рубля, до 114,3149 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, курсы валют, доллар, евро, юань