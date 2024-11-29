https://1prime.ru/20241129/kurs-853210750.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября - 29.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,8 копейки, до 14,7233 рубля, курс доллара снизился - на 1,84 рубля, до 107,7409 рубля,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:42+0300
2024-11-29T17:42+0300
2024-11-29T17:42+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,8 копейки, до 14,7233 рубля, курс доллара снизился - на 1,84 рубля, до 107,7409 рубля, курс евро - на 1,83 рубля, до 114,3149 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 ноября
ЦБ: курс юаня с 30 ноября — 14,72 руб, доллара — 107,74 руб, евро — 114,31 руб
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,8 копейки, до 14,7233 рубля, курс доллара снизился - на 1,84 рубля, до 107,7409 рубля, курс евро - на 1,83 рубля, до 114,3149 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России назвал три механизма борьбы с волатильностью курса рубля