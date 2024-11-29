https://1prime.ru/20241129/lada-aura-853196999.html

Стали известны цена и дата начала розничных продаж Lada Aura

Стали известны цена и дата начала розничных продаж Lada Aura - 29.11.2024, ПРАЙМ

Стали известны цена и дата начала розничных продаж Lada Aura

"АвтоВАЗ" начнет розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября, рекомендованная розничная цена – от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:05+0300

2024-11-29T14:05+0300

2024-11-29T14:25+0300

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начнет розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября, рекомендованная розничная цена – от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. "АвтоВАЗ", ведущий российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, объявляет о старте розничных продаж бизнес-седанов Lada Aura. Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять – в Санкт-Петербурге… Рекомендованная розничная цена (РРЦ) Lada Aura – от 2 599 000 рублей", - говорится в сообщении. Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая – Premier и улучшенная – Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй – от 2,8 миллиона. "В версии Status салон отделан натуральной кожей, дополнительно предусмотрены комфортные накладные подушки на задних подголовниках, а подогрев заднего сиденья также включает в себя и спинку кресла. Для Lada Aura в версии Status можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто", - рассказали в "АвтоВАЗе". С начала декабря автомобили будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada, начиная с завтрашнего дня.

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авто, автоваз, россия, lada aura