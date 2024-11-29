https://1prime.ru/20241129/mfo-853159115.html

Куда утекают лучшие клиенты банков, которым не дают кредит

Куда утекают лучшие клиенты банков, которым не дают кредит - 29.11.2024, ПРАЙМ

Куда утекают лучшие клиенты банков, которым не дают кредит

Спрос на кредиты за первые десять месяцев текущего года упал почти на треть к аналогичному периоду 2023 года. Средняя сумма выданных кредитов упала на 50... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T03:03+0300

2024-11-29T03:03+0300

2024-11-29T03:03+0300

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Спрос на кредиты за первые десять месяцев текущего года упал почти на треть к аналогичному периоду 2023 года. Средняя сумма выданных кредитов упала на 50 процентов до 156 тысяч рублей. В то же время спрос на микрозаймы вырос на 49% год к году, их средняя сумма займа составила 8344 рубля, подсчитали эксперты финансового маркетплейса Сравни."Рост интереса к микрозаймам вполне объясним в условиях экономической нестабильности — людям необходимы средства для решения повседневных нужд и обязательств, но высокие ставки по кредитам не всегда позволяют решиться на заявку или получить одобрение", - объяснил директор кредитного направления Сравни Магомед Гамзаев.В результате объем выданных кредитов постепенно снижается. Логично, что, не получив одобрения в банке, клиенты обращаются за микрозаймами в микрофинансовые организации (МФО), добавил он.Портрет клиентов МФО тоже меняется. Сегодня это люди со средним и даже высоким доходом, семейные, с высшим образованием. Средний заработок заемщиков из Москвы и Московской области составляет 95 000 рублей для мужчин и 80 000 рублей для женщин, указывают в Сравни.Основная причина — переток клиентов из классических кредитных продуктов. При этом рынок микрозаймов становится более прозрачным и понятным для клиентов благодаря регуляторной политике и усилиям компаний, заключают эксперты.

https://1prime.ru/20241128/marketpleys-853118905.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, финансы, мфо, банки