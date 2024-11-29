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В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/mirotvortsy-853194929.html
В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине
В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине
Размещение на Украине миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, почеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:02+0300
2024-11-29T13:08+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Размещение на Украине миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, почеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерениях Североатлантического альянса разместить "миротворческий контингент". Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России доложило, что Запад намерен развернуть на украинской территории многотысячный "миротворческий контингент" в целях для восстановления боеспособности страны."Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - заверил Песков журналистов.
https://1prime.ru/20241129/rumyniya-853194334.html
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дмитрий песков, нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
13:02 29.11.2024 (обновлено: 13:08 29.11.2024)
 
В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине

Песков: размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Размещение на Украине миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, почеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерениях Североатлантического альянса разместить "миротворческий контингент".
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России доложило, что Запад намерен развернуть на украинской территории многотысячный "миротворческий контингент" в целях для восстановления боеспособности страны.
"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - заверил Песков журналистов.
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Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковНАТОУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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