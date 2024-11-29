https://1prime.ru/20241129/mirotvortsy-853194929.html

В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине

В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможность размещения миротворцев на Украине

Размещение на Украине миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, почеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:02+0300

2024-11-29T13:02+0300

2024-11-29T13:08+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

нато

украина

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Размещение на Украине миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, почеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о намерениях Североатлантического альянса разместить "миротворческий контингент". Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России доложило, что Запад намерен развернуть на украинской территории многотысячный "миротворческий контингент" в целях для восстановления боеспособности страны."Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - заверил Песков журналистов.

https://1prime.ru/20241129/rumyniya-853194334.html

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дмитрий песков, нато, украина, россия