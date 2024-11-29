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Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации
Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации - 29.11.2024, ПРАЙМ
Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации
Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали, угрожая, что в случае отказа заберут его сына. Видео публикует Минобороны... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:14+0300
2024-11-29T10:14+0300
2024-11-29T10:14+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали, угрожая, что в случае отказа заберут его сына. Видео публикует Минобороны России."Попался в ТЦК (украинский аналог военкомата - прим. ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - объяснил он.Петухов отметил, что оказался в Курской области 23 сентября и вплоть до 1 ноября оставался на огневой позиции. При этом украинское командование не проводило ротацию и отдавало приказы забирать исключительно тяжелораненых.
https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html
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всу, украина, насильственная мобилизация на украине, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, пленные
Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали, угрожая забрать сына
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали, угрожая, что в случае отказа заберут его сына. Видео публикует Минобороны России.
"Попался в ТЦК (украинский аналог военкомата - прим. ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - объяснил он.
Петухов отметил, что оказался в Курской области 23 сентября и вплоть до 1 ноября оставался на огневой позиции. При этом украинское командование не проводило ротацию и отдавало приказы забирать исключительно тяжелораненых.
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