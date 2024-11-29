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Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации

Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации - 29.11.2024, ПРАЙМ

Угрожали забрать сына. Пленный ВСУ рассказал о принудительной мобилизации

Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали, угрожая, что в случае отказа заберут его сына. Видео публикует Минобороны... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:14+0300

2024-11-29T10:14+0300

2024-11-29T10:14+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пленный украинский военнослужащий Александр Петухов рассказал, что его мобилизовали, угрожая, что в случае отказа заберут его сына. Видео публикует Минобороны России."Попался в ТЦК (украинский аналог военкомата - прим. ред.) с угрозами о штрафах, что ребенка заберут, вручили повестку, мобилизовали", - объяснил он.Петухов отметил, что оказался в Курской области 23 сентября и вплоть до 1 ноября оставался на огневой позиции. При этом украинское командование не проводило ротацию и отдавало приказы забирать исключительно тяжелораненых.

https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html

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