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Мировые цены на нефть продолжили снижение

Мировые цены на нефть продолжили снижение - 29.11.2024, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть продолжили снижение

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки готовятся показать снижение минимум на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:40+0300

2024-11-29T14:40+0300

2024-11-29T14:40+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки готовятся показать снижение минимум на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58% - до 72,36 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 68,56 доллара. С начала недели стоимость Brent уже сократилась на 3,4%, WTI – на 3,9%. Такая динамика связана с падением котировок в понедельник в среднем почти на 3% после сообщений СМИ о согласовании условий прекращения огня Израилем и Ливаном. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. "Геополитическая напряженность, похоже, ... ослабевает, поскольку Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о 60-дневном прекращении огня", - комментируют аналитики ANZ Research газете Wall Street Journal. Инвесторы продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Ранее на неделе ОПЕК сообщила, что заседания министерского мониторингового комитета и всех министров стран ОПЕК+, на которых будут обсуждаться эти вопросы, отложены на 5 декабря с 1 декабря из-за графика ряда участников.

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нефть, цены