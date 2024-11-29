https://1prime.ru/20241129/neft-853198514.html
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Мировые цены на нефть продолжили снижение - 29.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки готовятся показать снижение минимум на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:40+0300
2024-11-29T14:40+0300
2024-11-29T14:40+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки готовятся показать снижение минимум на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58% - до 72,36 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 68,56 доллара. С начала недели стоимость Brent уже сократилась на 3,4%, WTI – на 3,9%. Такая динамика связана с падением котировок в понедельник в среднем почти на 3% после сообщений СМИ о согласовании условий прекращения огня Израилем и Ливаном. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. "Геополитическая напряженность, похоже, ... ослабевает, поскольку Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о 60-дневном прекращении огня", - комментируют аналитики ANZ Research газете Wall Street Journal. Инвесторы продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Ранее на неделе ОПЕК сообщила, что заседания министерского мониторингового комитета и всех министров стран ОПЕК+, на которых будут обсуждаться эти вопросы, отложены на 5 декабря с 1 декабря из-за графика ряда участников.
https://1prime.ru/20241128/iskopaemye-853161639.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, цены
Мировые цены на нефть продолжили снижение
Нефть дешевеет, с начала недели цена может показать снижение на 3%
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются, с начала недели котировки готовятся показать снижение минимум на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58% - до 72,36 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 68,56 доллара.
С начала недели стоимость Brent уже сократилась на 3,4%, WTI – на 3,9%.
Такая динамика связана с падением котировок в понедельник в среднем почти на 3% после сообщений СМИ о согласовании условий прекращения огня Израилем и Ливаном. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном.
"Геополитическая напряженность, похоже, ... ослабевает, поскольку Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о 60-дневном прекращении огня", - комментируют аналитики ANZ Research газете Wall Street Journal.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. Ранее на неделе ОПЕК сообщила, что заседания министерского мониторингового комитета и всех министров стран ОПЕК+, на которых будут обсуждаться эти вопросы, отложены на 5 декабря с 1 декабря из-за графика ряда участников.
В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа