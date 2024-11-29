https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html
"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой
"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой
Недавние удары Москвы по энергетическим объектам, а также нарастающее недовольство в обществе из-за затянувшегося конфликта и приближающейся зимы, грозящей... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:42+0300
2024-11-29T09:42+0300
2024-11-29T09:42+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недавние удары Москвы по энергетическим объектам, а также нарастающее недовольство в обществе из-за затянувшегося конфликта и приближающейся зимы, грозящей стать самой тяжелой за последние годы, могут стать "последней каплей" для украинцев, которые потребуют от власти урегулирование конфликта. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"."Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект", - отметил политолог Петр Олещук, предупредивший о вероятности роста массовых призывов к мирным переговорам с Москвой.Телеканал подчеркнул, что энергетика Украины сильно пострадала из-за массированного обстрела 17 ноября. Эксперты перечислили четыре главных фактора, от которых будет зависеть дальнейшее обеспечение украинцев электроэнергией - удары ВС России, температура, износ еще не поврежденной инфраструктуры, а также экстремальные погодные явления.Аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария Орлова добавила, что ситуация может сильно измениться после новой атаки российских сил по энергетическим объектам.
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украина, россия, энергетика украины, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, энергетика Украины, мирные переговоры
"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой
Новые удары ВС России могут побудить украинцев требовать прекращения конфликта
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недавние удары Москвы по энергетическим объектам, а также нарастающее недовольство в обществе из-за затянувшегося конфликта и приближающейся зимы, грозящей стать самой тяжелой за последние годы, могут стать "последней каплей" для украинцев, которые потребуют от власти урегулирование конфликта. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект", - отметил политолог Петр Олещук, предупредивший о вероятности роста массовых призывов к мирным переговорам с Москвой.
Телеканал подчеркнул, что энергетика Украины сильно пострадала из-за массированного обстрела 17 ноября. Эксперты перечислили четыре главных фактора, от которых будет зависеть дальнейшее обеспечение украинцев электроэнергией - удары ВС России, температура, износ еще не поврежденной инфраструктуры, а также экстремальные погодные явления.
Аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария Орлова добавила, что ситуация может сильно измениться после новой атаки российских сил по энергетическим объектам.
"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине