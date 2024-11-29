https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html

"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой

"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой

Недавние удары Москвы по энергетическим объектам, а также нарастающее недовольство в обществе из-за затянувшегося конфликта и приближающейся зимы, грозящей... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:42+0300

2024-11-29T09:42+0300

2024-11-29T09:42+0300

спецоперация на украине

украина

россия

энергетика украины

мирные переговоры

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Недавние удары Москвы по энергетическим объектам, а также нарастающее недовольство в обществе из-за затянувшегося конфликта и приближающейся зимы, грозящей стать самой тяжелой за последние годы, могут стать "последней каплей" для украинцев, которые потребуют от власти урегулирование конфликта. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"."Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект", - отметил политолог Петр Олещук, предупредивший о вероятности роста массовых призывов к мирным переговорам с Москвой.Телеканал подчеркнул, что энергетика Украины сильно пострадала из-за массированного обстрела 17 ноября. Эксперты перечислили четыре главных фактора, от которых будет зависеть дальнейшее обеспечение украинцев электроэнергией - удары ВС России, температура, износ еще не поврежденной инфраструктуры, а также экстремальные погодные явления.Аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария Орлова добавила, что ситуация может сильно измениться после новой атаки российских сил по энергетическим объектам.

https://1prime.ru/20241129/rezhim-853186322.html

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украина, россия, энергетика украины, мирные переговоры