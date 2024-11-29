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"Тушение огня керосином": посол оценил наращивание Норвегией помощи Киеву - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Тушение огня керосином": посол оценил наращивание Норвегией помощи Киеву
"Тушение огня керосином": посол оценил наращивание Норвегией помощи Киеву - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Тушение огня керосином": посол оценил наращивание Норвегией помощи Киеву
Решение Осло о наращивании помощи киевскому режиму способствует эскалации конфликта и отдаляет нормализацию отношений с Москвой, заявил посол России в Норвегии... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:52+0300
2024-11-29T09:57+0300
спецоперация на украине
норвегия
украина
помощь украине
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Решение Осло о наращивании помощи киевскому режиму способствует эскалации конфликта и отдаляет нормализацию отношений с Москвой, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.Ранее правительство и оппозиционные партии Норвегии договорились о наращивании помощи Киеву в 2025 году до, минимально, 3,2 миллиарда долларов."Решение кабинета Йонаса Гаром Стёре не стало для нас сюрпризом. Осло не отклоняется от линии коллективного Запада на углубление конфронтации с Россией", - подчеркнул посол в беседе с новостным агентством РИА Новости.Корчунов отметил, что такое решение - "все равно что тушить огонь керосином". Кроме того, дальнейшая поддержка киевского режима лишь затягивает конфликт и наносит удар по европейской безопасности. "Можно было бы найти намного лучшее применение для денег норвежских налогоплательщиков", - резюмировал дипломат.
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Спецоперация на Украине, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, помощь Украине, РОССИЯ
09:52 29.11.2024 (обновлено: 09:57 29.11.2024)
 
"Тушение огня керосином": посол оценил наращивание Норвегией помощи Киеву

Посол: решение Норвегии нарастить поддержку Киеву не стало сюрпризом

© Unspash/Bit CloudФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unspash/Bit Cloud
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Решение Осло о наращивании помощи киевскому режиму способствует эскалации конфликта и отдаляет нормализацию отношений с Москвой, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
Ранее правительство и оппозиционные партии Норвегии договорились о наращивании помощи Киеву в 2025 году до, минимально, 3,2 миллиарда долларов.
"Решение кабинета Йонаса Гаром Стёре не стало для нас сюрпризом. Осло не отклоняется от линии коллективного Запада на углубление конфронтации с Россией", - подчеркнул посол в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Корчунов отметил, что такое решение - "все равно что тушить огонь керосином". Кроме того, дальнейшая поддержка киевского режима лишь затягивает конфликт и наносит удар по европейской безопасности. "Можно было бы найти намного лучшее применение для денег норвежских налогоплательщиков", - резюмировал дипломат.
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