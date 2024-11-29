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Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/pshenitsa-853211967.html
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы - 29.11.2024, ПРАЙМ
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:22+0300
2024-11-29T18:29+0300
экономика
россия
экспорт пшеницы
квоты
минэкономразвития рф
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития."На заседании подкомиссии также была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2025 г., в размере 11 млн тонн. При этом в квоту вошли только пшеница и меслин", - сказано в сообщении. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 тонн.Уточняется, что внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка – 50%, но не менее 100 евро за тонну. "Соответствующий проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время", - добавляется в сообщении.
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россия, экспорт пшеницы, квоты, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, экспорт пшеницы, квоты, Минэкономразвития РФ
18:22 29.11.2024 (обновлено: 18:29 29.11.2024)
 
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 млн т пшеницы в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк% Пшеница
% Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития.
"На заседании подкомиссии также была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2025 г., в размере 11 млн тонн. При этом в квоту вошли только пшеница и меслин", - сказано в сообщении. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 тонн.
Уточняется, что внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка – 50%, но не менее 100 евро за тонну. "Соответствующий проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время", - добавляется в сообщении.
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯэкспорт пшеницыквотыМинэкономразвития РФ
 
 
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