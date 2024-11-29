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Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы - 29.11.2024, ПРАЙМ

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:22+0300

2024-11-29T18:22+0300

2024-11-29T18:29+0300

экономика

россия

экспорт пшеницы

квоты

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт 11 миллионов тонн пшеницы и меслина из России с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщило Минэкономразвития."На заседании подкомиссии также была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2025 г., в размере 11 млн тонн. При этом в квоту вошли только пшеница и меслин", - сказано в сообщении. Квота на вывоз ячменя, ржи и кукурузы составит 0 тонн.Уточняется, что внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка – 50%, но не менее 100 евро за тонну. "Соответствующий проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241129/pshenitsa-853210358.html

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россия, экспорт пшеницы, квоты, минэкономразвития рф