https://1prime.ru/20241129/rezhim-853186322.html

"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине

"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине

От режима киевского главы Владимира Зеленского ничего не останется после окончания конфликта на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:05+0300

2024-11-29T09:05+0300

2024-11-29T09:05+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. От режима киевского главы Владимира Зеленского ничего не останется после окончания конфликта на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Зеленский знает, что как только конфликт закончится, он обречен, его мерзкая коррупция, обман и незаконное президентство рухнут", - отметил эксперт, комментируя слова политика о нежелании Москвы завершить боевые действия.Боуз также посоветовал Зеленскому посмотреть на результат своего президенства и сравнить с обещанными миром в стране и искоренением коррупции.

https://1prime.ru/20241129/udar-853185092.html

украина

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владимир зеленский, украина, россия