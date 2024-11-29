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"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине
"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине
От режима киевского главы Владимира Зеленского ничего не останется после окончания конфликта на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:05+0300
2024-11-29T09:05+0300
2024-11-29T09:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. От режима киевского главы Владимира Зеленского ничего не останется после окончания конфликта на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Зеленский знает, что как только конфликт закончится, он обречен, его мерзкая коррупция, обман и незаконное президентство рухнут", - отметил эксперт, комментируя слова политика о нежелании Москвы завершить боевые действия.Боуз также посоветовал Зеленскому посмотреть на результат своего президенства и сравнить с обещанными миром в стране и искоренением коррупции.
https://1prime.ru/20241129/udar-853185092.html
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владимир зеленский, украина, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ
"Рухнет": на Западе сделали страшное предсказание по конфликту на Украине
Журналист Боуз заявил, что после завершения конфликта режим Зеленского рухнет