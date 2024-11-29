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Рубль на Мосбирже растет к юаню после ощутимого снижения

Рубль на Мосбирже растет к юаню после ощутимого снижения - 29.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже растет к юаню после ощутимого снижения

Рубль на Московской бирже в пятницу растет против юаня после ощутимого падения в среду и последовавших сильных курсовых колебаний, следует из данных торгов. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:02+0300

2024-11-29T18:02+0300

2024-11-29T18:02+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу растет против юаня после ощутимого падения в среду и последовавших сильных курсовых колебаний, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.44 мск падал на 15 копеек, до 14,58 рубля. Падение составило 1,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 14,52-14,82 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 96,5 миллиарда рублей. В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 106,56 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,309 против 7,244 на форексе. РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ Рубль в пятницу вечером усиливает рост, корректируя провал середины недели, когда юань обновил максимум с марта 2022 года на отметке 15,16 рубля. В итоге китайская валюта возвращается на уровень 14,5 рубля. "Вероятно, дисбаланс на валютном рынке, вызванный недавним введением санкций против ряда российских банков, постепенно ослабевает, что приводит к нормализации котировок рубля к основным валютам", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обращают внимание на словесные интервенции. В частности, заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния напомнил про меры по борьбе с волатильностью курса рубля. ЦБ РФ будет выбирать их в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу, отметил он. Кроме указанных мер возможно также временное ужесточение на вывоз капитала из страны для стабилизации курса, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". При этом юаневая ставка денежного рынка упала до минимума с июня - 1,28% годовых по индикатору RUSFARCNY против 1,51% накануне. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.44 мск повышается на 0,3%, до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 106,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Прекращение покупок валюты Центробанком по бюджетному правилу в моменте приостановило процесс резкого ослабления рубля, но таких действий пока недостаточно для полноценной коррекции на валютном рынке, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Несмотря на попытки рубля подрасти, конъюнктура для российской валюты остаются неблагоприятной, поэтому вероятно ее ослабление на среднесрочном горизонте, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На следующей неделе юань может находиться в диапазоне 14,25-14,75 рубля", - прогнозирует он.

https://1prime.ru/20241129/rubl-853202286.html

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россия, мосбиржа, юань