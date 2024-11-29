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Рубль на Мосбирже вырос к юаню в конце месяца

Рубль на Мосбирже вырос к юаню в конце месяца - 29.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже вырос к юаню в конце месяца

Рубль на Московской бирже в пятницу вырос против юаня после ощутимого падения в среду и последовавших сильных курсовых колебаний, следует из данных торгов. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T22:04+0300

2024-11-29T22:04+0300

2024-11-29T22:04+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу вырос против юаня после ощутимого падения в среду и последовавших сильных курсовых колебаний, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 14,5 рубля. Объем торгов составил 102,3 миллиарда рублей. За ноябрь юань вырос на 92 копейки. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 13,45-15,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 106,08 рубля. РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ Рубль в пятницу вечером усилил рост, корректируя провал середины недели, когда юань обновил максимум с марта 2022 года на отметке 15,16 рубля. В итоге китайская валюта вернулась на уровень 14,5 рубля. "Накануне регулятор приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Спекулятивный разгон инвалют приостановился", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.41 мск снижалась на 0,6%, до 72,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 105,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации игроков рынка к новым санкциям, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". При высокой инфляции быстрая стабилизация и снижение валютного курса к фундаментально обоснованным уровням, вероятно, должны стать одним из приоритетов в экономической политике, добавляет она. "Кроме того, восстановление притока иностранной валюты необходимо для поддержания импорта. Банк России уже приостановил регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что должно снизить спрос на валютном рынке. Также, вероятно, должна проводиться работа с крупнейшими экспортерами, направленная на решение проблем с поступлением валютной выручки на внутренний рынок. При этом повышение нормативов возврата валютной выручки, скорее всего, не поможет в этот раз, так как репатриацию выручки затрудняют санкции, а не решения экспортеров", - говорит она. Поэтому в запасе у власти остаются меры по валютному контролю, интервенции на валютном рынке, договоренности с экспортерами по развитию инфраструктуры для международных расчетов, считает Ващелюк. "Курс рубля в России во многом определяется рыночными механизмами и зависит от динамики экспорта, импорта, оттока капитала и других компонентов платежного баланса. При этом на рынке могут возникать временные дисбалансы из-за проблем с поступлением валюты, возникающих в условиях санкций. Текущее ослабление рубля во многом обусловлено не фундаментальными, а инфраструктурными проблемами. Поэтому на горизонте в несколько месяцев возможен возврат к уровням, которые наблюдались до санкций – около 100 рублей за доллар. Краткосрочно в ближайшее время волатильность может быть очень высокой", - резюмирует она. Буйволов из "БКС Мир инвестиций" рассчитывает, что колебания курсов составят на предстоящей неделе: 14-15 рублей за юань и 103-108 рублей за доллар.

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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют