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Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка

Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка - 29.11.2024, ПРАЙМ

Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка

Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T07:57+0300

2024-11-29T07:57+0300

2024-11-29T07:57+0300

энергетика

газ

экономика

москва

донецк

сергей собянин

мосгаз

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Газовому хозяйству Москвы - 159 лет. Газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В честь дня рождения - несколько фактов: Сегодня система газоснабжения столицы включает больше 9 тысяч км труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 км газопроводов. Сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов ещё один - "Никольский". Также, по его словам, заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров, а в "Мосгазе" наладили производство оборудования, обеспечив независимость от импорта.

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газ, москва, донецк, сергей собянин, мосгаз