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Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка
Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка - 29.11.2024, ПРАЙМ
Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка
Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T07:57+0300
2024-11-29T07:57+0300
энергетика
газ
экономика
москва
донецк
сергей собянин
мосгаз
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Газовому хозяйству Москвы - 159 лет. Газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В честь дня рождения - несколько фактов: Сегодня система газоснабжения столицы включает больше 9 тысяч км труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 км газопроводов. Сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов ещё один - "Никольский". Также, по его словам, заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров, а в "Мосгазе" наладили производство оборудования, обеспечив независимость от импорта.
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газ, москва, донецк, сергей собянин, мосгаз
Энергетика, Газ, Экономика, МОСКВА, Донецк, Сергей Собянин, Мосгаз
07:57 29.11.2024
 
Сотрудники "Мосгаза" восстанавливают инфраструктуру Донецка

Собянин: сотрудники "Мосгаза" участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники газового хозяйства Москвы участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Газовому хозяйству Москвы - 159 лет. Газ используется в энергетике, на промышленных предприятиях и в домах москвичей. В честь дня рождения - несколько фактов: Сегодня система газоснабжения столицы включает больше 9 тысяч км труб. Каждый год прокладываем и реконструируем свыше 100 км газопроводов. Сотрудники компании участвуют в восстановлении инфраструктуры в Донецке и помогают жителям Курской области", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что построены новые газорегуляторные пункты, а к концу года будет готов ещё один - "Никольский". Также, по его словам, заканчивается модернизация 12 газопроводов-дюкеров, а в "Мосгазе" наладили производство оборудования, обеспечив независимость от импорта.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазМОСКВАДонецкСергей СобянинМосгаз
 
 
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