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Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"

Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа" - 29.11.2024, ПРАЙМ

Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"

Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T23:13+0300

2024-11-29T23:13+0300

2024-11-29T23:14+0300

экономика

авто

автоваз

совет директоров

антон алиханов

правительство рф

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Алиханову А.А. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", - говорится в документе. "АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.

https://1prime.ru/20241128/lada-853166701.html

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авто, автоваз, совет директоров, антон алиханов, правительство рф