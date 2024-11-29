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Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"
Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T23:13+0300
2024-11-29T23:14+0300
экономика
авто
автоваз
совет директоров
антон алиханов
правительство рф
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Алиханову А.А. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", - говорится в документе. "АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
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авто, автоваз, совет директоров, антон алиханов, правительство рф
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, совет директоров, Антон Алиханов, Правительство РФ
23:13 29.11.2024 (обновлено: 23:14 29.11.2024)
 
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"

Правительство РФ разрешило Алиханову участвовать в совете директоров "АвтоВАЗа"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Алиханову А.А. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", - говорится в документе.
"АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗсовет директоровАнтон АлихановПравительство РФ
 
 
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