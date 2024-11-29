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Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"
Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T23:13+0300
2024-11-29T23:13+0300
2024-11-29T23:14+0300
экономика
авто
автоваз
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Алиханову А.А. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", - говорится в документе. "АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
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авто, автоваз, совет директоров, антон алиханов, правительство рф
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, совет директоров, Антон Алиханов, Правительство РФ
Алиханову разрешили участвовать в деятельности совета директоров "АвтоВАЗа"
Правительство РФ разрешило Алиханову участвовать в совете директоров "АвтоВАЗа"
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило участие главы Минпромторга Антона Алиханова в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить Министру промышленности и торговли Российской Федерации Алиханову А.А. участие на безвозмездной основе в деятельности совета директоров акционерного общества "АвтоВАЗ", - говорится в документе.
"АвтоВАЗ" – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году