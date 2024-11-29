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ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам - 29.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам
ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам
Банк России сохранил на первый квартал значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года, а | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:23+0300
2024-11-29T14:23+0300
банк россии
россия
лимиты
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года, а также смягчил регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в части надбавок к коэффициентам риска, говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял ряд решений по макропруденциальным требованиям в отношении необеспеченных потребительских кредитов. Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам), установленные для IV квартала 2024 года. Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам", - отмечается в сообщении. "Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов замедлился под действием жесткой денежно-кредитной и контрциклической макропруденциальной политики: месячный прирост снизился с уровня 2% в мае-июне 2024 года до 1,3-1,4% в июле-августе, составил 0,7% в сентябре и стал отрицательным (-0,3%) в октябре", - говорится там же. Наибольшее замедление произошло в сегменте кредитов наличными - за третий квартал 2024 года задолженность по этим кредитам увеличилась на 0,5% (за второй квартал - на 4,7%). В то же время по кредитным картам продолжился быстрый рост - 12% (за второй квартал - 9%). Значимая часть прироста связана с тем, что граждане увеличили использование лимитов по ранее выданным кредитным картам, уточняется там же. Действие макропруденциальных ограничений улучшает стандарты кредитования - доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% снизилась с 63% в четвертом квартале 2022 года до 28% в третьем квартале 2024 года (в портфеле - с 64 до 49%). При этом опережающие индикаторы (доля просроченных на 30 дней кредитов через 3 месяца с момента выдачи) показывают стабилизацию качества кредитов после некоторого ухудшения в начале 2024 года, сообщает ЦБ. "Сохранение текущих значений МПЛ на I квартал 2025 года будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности", - считает регулятор.
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россия, лимиты
Банк России, РОССИЯ, Лимиты
14:23 29.11.2024
 
ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам

ЦБ сохранил на I кв макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года, а также смягчил регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в части надбавок к коэффициентам риска, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял ряд решений по макропруденциальным требованиям в отношении необеспеченных потребительских кредитов. Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам), установленные для IV квартала 2024 года. Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам", - отмечается в сообщении.
"Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов замедлился под действием жесткой денежно-кредитной и контрциклической макропруденциальной политики: месячный прирост снизился с уровня 2% в мае-июне 2024 года до 1,3-1,4% в июле-августе, составил 0,7% в сентябре и стал отрицательным (-0,3%) в октябре", - говорится там же.
Наибольшее замедление произошло в сегменте кредитов наличными - за третий квартал 2024 года задолженность по этим кредитам увеличилась на 0,5% (за второй квартал - на 4,7%). В то же время по кредитным картам продолжился быстрый рост - 12% (за второй квартал - 9%). Значимая часть прироста связана с тем, что граждане увеличили использование лимитов по ранее выданным кредитным картам, уточняется там же.
Действие макропруденциальных ограничений улучшает стандарты кредитования - доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% снизилась с 63% в четвертом квартале 2022 года до 28% в третьем квартале 2024 года (в портфеле - с 64 до 49%). При этом опережающие индикаторы (доля просроченных на 30 дней кредитов через 3 месяца с момента выдачи) показывают стабилизацию качества кредитов после некоторого ухудшения в начале 2024 года, сообщает ЦБ.
"Сохранение текущих значений МПЛ на I квартал 2025 года будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности", - считает регулятор.
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