https://1prime.ru/20241129/tsb-853197900.html

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребкредитам

Банк России сохранил на первый квартал значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года, а | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:23+0300

2024-11-29T14:23+0300

2024-11-29T14:23+0300

банк россии

россия

лимиты

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохранил на первый квартал значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года, а также смягчил регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в части надбавок к коэффициентам риска, говорится в сообщении регулятора. "Банк России принял ряд решений по макропруденциальным требованиям в отношении необеспеченных потребительских кредитов. Банк России сохранил на I квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам), установленные для IV квартала 2024 года. Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам", - отмечается в сообщении. "Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов замедлился под действием жесткой денежно-кредитной и контрциклической макропруденциальной политики: месячный прирост снизился с уровня 2% в мае-июне 2024 года до 1,3-1,4% в июле-августе, составил 0,7% в сентябре и стал отрицательным (-0,3%) в октябре", - говорится там же. Наибольшее замедление произошло в сегменте кредитов наличными - за третий квартал 2024 года задолженность по этим кредитам увеличилась на 0,5% (за второй квартал - на 4,7%). В то же время по кредитным картам продолжился быстрый рост - 12% (за второй квартал - 9%). Значимая часть прироста связана с тем, что граждане увеличили использование лимитов по ранее выданным кредитным картам, уточняется там же. Действие макропруденциальных ограничений улучшает стандарты кредитования - доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% снизилась с 63% в четвертом квартале 2022 года до 28% в третьем квартале 2024 года (в портфеле - с 64 до 49%). При этом опережающие индикаторы (доля просроченных на 30 дней кредитов через 3 месяца с момента выдачи) показывают стабилизацию качества кредитов после некоторого ухудшения в начале 2024 года, сообщает ЦБ. "Сохранение текущих значений МПЛ на I квартал 2025 года будет способствовать дальнейшему переходу к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам, предотвращению угрозы закредитованности граждан, снижению рисков банков и МФО и в результате повышению финансовой стабильности", - считает регулятор.

https://1prime.ru/20241126/kabmin-853085415.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лимиты