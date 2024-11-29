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Байден возмутился российскими ударами по ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Байден возмутился российскими ударами по ВСУ
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ
Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:26+0300
2024-11-29T08:26+0300
политика
джо байден
россия
украина
ракетные удары
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал "возмутительным" ответ Москвы.В четверг, 28 ноября, министерство обороны РФ сообщало о ряде нанесенных ВС России ударов по местам размещения дальнобойного оружия Украины в ответ на атаки ВСУ вглубь территорий России. "Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - рассказал американский президент.Байден также добавил, что Штаты намерены продолжить поставки военной помощи Украине.
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джо байден, россия, украина, ракетные удары
Политика, Джо Байден, РОССИЯ, УКРАИНА, ракетные удары
08:26 29.11.2024
 
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ

Байден: удары России по ВСУ "возмутительны"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал "возмутительным" ответ Москвы.
В четверг, 28 ноября, министерство обороны РФ сообщало о ряде нанесенных ВС России ударов по местам размещения дальнобойного оружия Украины в ответ на атаки ВСУ вглубь территорий России.
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - рассказал американский президент.
Байден также добавил, что Штаты намерены продолжить поставки военной помощи Украине.
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ПолитикаДжо БайденРОССИЯУКРАИНАракетные удары
 
 
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