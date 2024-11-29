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Байден возмутился российскими ударами по ВСУ
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ
Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:26+0300
2024-11-29T08:26+0300
2024-11-29T08:26+0300
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал "возмутительным" ответ Москвы.В четверг, 28 ноября, министерство обороны РФ сообщало о ряде нанесенных ВС России ударов по местам размещения дальнобойного оружия Украины в ответ на атаки ВСУ вглубь территорий России. "Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - рассказал американский президент.Байден также добавил, что Штаты намерены продолжить поставки военной помощи Украине.
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Политика, Джо Байден, РОССИЯ, УКРАИНА, ракетные удары
Байден возмутился российскими ударами по ВСУ
Байден: удары России по ВСУ "возмутительны"
ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал "возмутительным" ответ Москвы.
В четверг, 28 ноября, министерство обороны РФ сообщало о ряде нанесенных ВС России ударов по местам размещения дальнобойного оружия Украины в ответ на атаки ВСУ вглубь территорий России.
"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - рассказал американский президент.
Байден также добавил, что Штаты намерены продолжить поставки военной помощи Украине.
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