https://1prime.ru/20241129/udar-853185092.html

Байден возмутился российскими ударами по ВСУ

Байден возмутился российскими ударами по ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Байден возмутился российскими ударами по ВСУ

Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T08:26+0300

2024-11-29T08:26+0300

2024-11-29T08:26+0300

политика

джо байден

россия

украина

ракетные удары

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден, одобривший ранее использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по российским территориям, назвал "возмутительным" ответ Москвы.В четверг, 28 ноября, министерство обороны РФ сообщало о ряде нанесенных ВС России ударов по местам размещения дальнобойного оружия Украины в ответ на атаки ВСУ вглубь территорий России. "Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - рассказал американский президент.Байден также добавил, что Штаты намерены продолжить поставки военной помощи Украине.

https://1prime.ru/20241129/dajdzhest-853182255.html

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джо байден, россия, украина, ракетные удары