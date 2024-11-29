https://1prime.ru/20241129/ugon-853196319.html
"GPS и спрятанный ключ": эксперты дали 4 совета по защите авто от угона
"GPS и спрятанный ключ": эксперты дали 4 совета по защите авто от угона - 29.11.2024, ПРАЙМ
"GPS и спрятанный ключ": эксперты дали 4 совета по защите авто от угона
Количество угонов автомобилей москвичей значительно сократилось благодаря камерам наблюдения, однако эксперты призывают оставаться внимательными. Пресс-служба... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:48+0300
2024-11-29T13:48+0300
2024-11-29T13:48+0300
авто
угон
советы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Количество угонов автомобилей москвичей значительно сократилось благодаря камерам наблюдения, однако эксперты призывают оставаться внимательными. Пресс-служба столичного Департамента транспорта дала 4 совета водителям о том, как избежать угона, их приводит издание "AUTONEWS".Так, специалисты советуют владельцам автомобилей убирать ключи от автомобиля в надежное место. При этом, подчеркнули в ведомстве, хранение ключей в кармане может грозить их утерей или кражей.В департаменте также посоветовали установить на авто GPS-маяк или трекер, чтобы легко отследить его местоположение в случае угона. Для обеспечения качественного обслуживания машины и избегания неприятных ситуаций специалисты настаивают на прохождении ТО и использовании услуг исключительно проверенных автосервисов. Кроме того, после парковки стоит внимательно отнестись к окружающим, и не уходить от автомобиля в случае подозрительной траектории движения прохожих.
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авто, угон, советы
"GPS и спрятанный ключ": эксперты дали 4 совета по защите авто от угона
AUTONEWS: власти Москвы перечислили 4 способа защиты автомобиля от угона
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
Количество угонов автомобилей москвичей значительно сократилось благодаря камерам наблюдения, однако эксперты призывают оставаться внимательными. Пресс-служба столичного Департамента транспорта дала 4 совета водителям о том, как избежать угона, их приводит издание "AUTONEWS
".
Так, специалисты советуют владельцам автомобилей убирать ключи от автомобиля в надежное место. При этом, подчеркнули в ведомстве, хранение ключей в кармане может грозить их утерей или кражей.
В департаменте также посоветовали установить на авто GPS-маяк или трекер, чтобы легко отследить его местоположение в случае угона.
Для обеспечения качественного обслуживания машины и избегания неприятных ситуаций специалисты настаивают на прохождении ТО и использовании услуг исключительно проверенных автосервисов. Кроме того, после парковки стоит внимательно отнестись к окружающим, и не уходить от автомобиля в случае подозрительной траектории движения прохожих.
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