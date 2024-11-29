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В Британии забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
В Британии забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - 29.11.2024, ПРАЙМ
В Британии забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Дезертирство в украинской армии становится все более опасной проблемой, которая подрывает оборону страны, передает издание The Spectator. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:02+0300
2024-11-29T10:02+0300
2024-11-29T10:02+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Дезертирство в украинской армии становится все более опасной проблемой, которая подрывает оборону страны, передает издание The Spectator."Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них – в этом году) сбежали из ВСУ, но неофициальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом", - заметил автор материала.Согласно публикации, если проблема не будет устранена, то "план победы" Владимира Зеленского не поможет остановить продвижение российской армии. Кроме того, глава киевского режима окажется перед сложным дилеммой: отказ от потери территорий с одной стороны и дезертирство бойцов с другой.Бегство с фронта стало массовым явлением, а новый закон, который позволяет вернуться в армию после первоначального ухода, только усугубил проблему. Проблема стала особенно катастрофической в частях под Красноармейском и других пунктах на восточном фронте, отмечали ранее западные СМИ.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
В Британии забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Spectator: дезертирство в ВСУ стало тенденцией, подрывающей украинскую оборону
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
Дезертирство в украинской армии становится все более опасной проблемой, которая подрывает оборону страны, передает
издание The Spectator.
"Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них – в этом году) сбежали из ВСУ, но неофициальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом", - заметил автор материала.
Согласно публикации, если проблема не будет устранена, то "план победы" Владимира Зеленского не поможет остановить продвижение российской армии. Кроме того, глава киевского режима окажется перед сложным дилеммой: отказ от потери территорий с одной стороны и дезертирство бойцов с другой.
Бегство с фронта стало массовым явлением, а новый закон, который позволяет вернуться в армию после первоначального ухода, только усугубил проблему. Проблема стала особенно катастрофической в частях под Красноармейском и других пунктах на восточном фронте, отмечали ранее западные СМИ.
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