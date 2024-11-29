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Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению - 29.11.2024, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению в первые часы последних торгов осени после роста на их открытии, следует из данных торговой площадки. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:15+0300

2024-11-29T12:15+0300

2024-11-29T12:15+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению в первые часы последних торгов осени после роста на их открытии, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 14,69 рубля. Ранее утром этот курс поднимался до 14,82 рубля. "Прекращение покупок валюты по бюджетному правилу... приостановило процесс резкого ослабления рубля, но таких действий пока недостаточно для полноценной коррекции на валютном рынке", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербурга". Что же касается доллара, то значимой зоной выступает его курс между 115-117 рублями. Именно этот диапазон вызывает наибольшее беспокойство у населения и может стать триггером для активных регуляторных действий, в свою очередь комментирует Владислав Антонов из BitRiver.

https://1prime.ru/20241129/yuan-853188137.html

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россия, мосбиржа, юань