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В России выставили на продажу уникальный "Запорожец"
В России выставили на продажу уникальный "Запорожец" - 29.11.2024, ПРАЙМ
В России выставили на продажу уникальный "Запорожец"
В Пензе выставили на продажу автомобиль "Запорожец" за пять миллионов рублей. Об этом сообщило издание "Газета.ru" со ссылкой на сайт "Авто.ру". | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:20+0300
2024-11-29T14:20+0300
2024-11-29T14:20+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Пензе выставили на продажу автомобиль "Запорожец" за пять миллионов рублей. Об этом сообщило издание "Газета.ru" со ссылкой на сайт "Авто.ру".В описании продавец сообщил, что кастомизировал машину в течение пяти лет, взяв за основу "ЗАЗ-965" и установив в него рулевую, ходовую и силовую части от "ВАЗ-2108". Также он доработал выхлопную систему, приборную панель, добавив на нее множество циферблатов в хромированных ободках. Кроме того, он изготовил бензобак на 30 литров и глушитель из нержавеющей стали, а сиденья и другие элементы салона отделал синей и светло-бежевой кожей.Отмечается, что машина поставлена на учет, все доработки зарегистрированы, внесены в паспорт и свидетельство ТС, есть разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.
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авто, россия, легковые автомобилии
Экономика, Авто, РОССИЯ, легковые автомобилии
В России выставили на продажу уникальный "Запорожец"
"Газета.ru": в Пензе выставили на продажу уникальный "Запорожец" за 5 млн рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
В Пензе выставили на продажу автомобиль "Запорожец" за пять миллионов рублей. Об этом сообщило издание "Газета.ru"
со ссылкой на сайт "Авто.ру".
В описании продавец сообщил, что кастомизировал машину в течение пяти лет, взяв за основу "ЗАЗ-965" и установив в него рулевую, ходовую и силовую части от "ВАЗ-2108". Также он доработал выхлопную систему, приборную панель, добавив на нее множество циферблатов в хромированных ободках. Кроме того, он изготовил бензобак на 30 литров и глушитель из нержавеющей стали, а сиденья и другие элементы салона отделал синей и светло-бежевой кожей.
Отмечается, что машина поставлена на учет, все доработки зарегистрированы, внесены в паспорт и свидетельство ТС, есть разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.
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