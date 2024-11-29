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В России выставили на продажу уникальный "Запорожец"

В России выставили на продажу уникальный "Запорожец" - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России выставили на продажу уникальный "Запорожец"

В Пензе выставили на продажу автомобиль "Запорожец" за пять миллионов рублей. Об этом сообщило издание "Газета.ru" со ссылкой на сайт "Авто.ру". | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:20+0300

2024-11-29T14:20+0300

2024-11-29T14:20+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Пензе выставили на продажу автомобиль "Запорожец" за пять миллионов рублей. Об этом сообщило издание "Газета.ru" со ссылкой на сайт "Авто.ру".В описании продавец сообщил, что кастомизировал машину в течение пяти лет, взяв за основу "ЗАЗ-965" и установив в него рулевую, ходовую и силовую части от "ВАЗ-2108". Также он доработал выхлопную систему, приборную панель, добавив на нее множество циферблатов в хромированных ободках. Кроме того, он изготовил бензобак на 30 литров и глушитель из нержавеющей стали, а сиденья и другие элементы салона отделал синей и светло-бежевой кожей.Отмечается, что машина поставлена на учет, все доработки зарегистрированы, внесены в паспорт и свидетельство ТС, есть разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.

https://1prime.ru/20241128/soueast--853167789.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, легковые автомобилии