https://1prime.ru/20241130/avto-853225152.html

Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM

Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM - 30.11.2024, ПРАЙМ

Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM

На российский авторынок уже в 2025 году выйдет корейская компания KGM, ставшая владельцем SsangYoung, сообщает издание "Autonews". | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T15:06+0300

2024-11-30T15:06+0300

2024-11-30T15:06+0300

авто

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. На российский авторынок уже в 2025 году выйдет корейская компания KGM, ставшая владельцем SsangYoung, сообщает издание "Autonews".Сообщается, что официальным дистрибьютером корейской марки станет "РЭКС-Моторс". Виталий Осипов, генеральный директор компании "РЭКС Моторс", также отметил в беседе с изданием, что на все автомобили будет действовать пятилетняя заводская гарантия. Осипов рассказал, что все авто бренда проходят обязательную сертификацию. По словам управленца компании, первые продажи начнутся уже в первом квартале 2025 года. Россияне смогут приобрести кроссоверы Torres, Korando и Tivoli, а также внедорожник Rexton. Первые партии будут завезены прямиком из Южной Кореи, однако вскоре производство может быть локализовано, заключил он.

https://1prime.ru/20241130/polet-853224652.html

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авто, авторынок рф