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Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM
Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM - 30.11.2024, ПРАЙМ
Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM
На российский авторынок уже в 2025 году выйдет корейская компания KGM, ставшая владельцем SsangYoung, сообщает издание "Autonews". | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:06+0300
2024-11-30T15:06+0300
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. На российский авторынок уже в 2025 году выйдет корейская компания KGM, ставшая владельцем SsangYoung, сообщает издание "Autonews".Сообщается, что официальным дистрибьютером корейской марки станет "РЭКС-Моторс". Виталий Осипов, генеральный директор компании "РЭКС Моторс", также отметил в беседе с изданием, что на все автомобили будет действовать пятилетняя заводская гарантия. Осипов рассказал, что все авто бренда проходят обязательную сертификацию. По словам управленца компании, первые продажи начнутся уже в первом квартале 2025 года. Россияне смогут приобрести кроссоверы Torres, Korando и Tivoli, а также внедорожник Rexton. Первые партии будут завезены прямиком из Южной Кореи, однако вскоре производство может быть локализовано, заключил он.
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авто, авторынок рф
Авто, авторынок РФ
15:06 30.11.2024
 
Рациональность и практичность. На авторынок РФ выйдет корейская KGM

"Autonews": на российский авторынок выйдет компания из Южной Кореи KGM

© Фото : KG MobilityАвтомобиль KGM Torres
Автомобиль KGM Torres - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : KG Mobility
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. На российский авторынок уже в 2025 году выйдет корейская компания KGM, ставшая владельцем SsangYoung, сообщает издание "Autonews".
Сообщается, что официальным дистрибьютером корейской марки станет "РЭКС-Моторс". Виталий Осипов, генеральный директор компании "РЭКС Моторс", также отметил в беседе с изданием, что на все автомобили будет действовать пятилетняя заводская гарантия.
Осипов рассказал, что все авто бренда проходят обязательную сертификацию. По словам управленца компании, первые продажи начнутся уже в первом квартале 2025 года. Россияне смогут приобрести кроссоверы Torres, Korando и Tivoli, а также внедорожник Rexton. Первые партии будут завезены прямиком из Южной Кореи, однако вскоре производство может быть локализовано, заключил он.
%Стенд Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
Росавиация предупредила о корректировке программы полетов между РФ и Кубой
14:11
 
Автоавторынок РФ
 
 
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