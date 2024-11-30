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"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura - 30.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura
"АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T00:25+0300
2024-11-30T00:25+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
автоваз
lada
яндекс.авто
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. С начала декабря они будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada. Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая - Premier и улучшенная - Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй - от 2,8 миллиона. Status отличается отделкой салона натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья. Для данной комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто". Обе версии оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. На выбор предоставляются три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".
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40
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40
ПРАЙМ
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4.7
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40
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бизнес, москва, санкт-петербург, автоваз, lada, яндекс.авто, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АвтоВАЗ, Lada, Яндекс.Авто, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
00:25 30.11.2024
 
"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura

"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания.
Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. С начала декабря они будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada.
Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая - Premier и улучшенная - Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй - от 2,8 миллиона.
Status отличается отделкой салона натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.
Для данной комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто".
Обе версии оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. На выбор предоставляются три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвтоВАЗLadaЯндекс.АвтоLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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