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"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura

"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura - 30.11.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начинает розничные продажи Lada Aura

"АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T00:25+0300

2024-11-30T00:25+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в субботу начинает розничные продажи автомобилей Lada Aura, рекомендованная розничная цена - от 2,6 миллиона рублей, сообщила компания. Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять - в Санкт-Петербурге. С начала декабря они будут поступать в другие регионы страны. При этом заказать "Ауру" можно будет в любом официальном дилерском центре Lada. Для автомобиля предусмотрены две основные комплектации. Стартовая - Premier и улучшенная - Status. Цена первой будет начинаться от 2,6 миллиона рублей, второй - от 2,8 миллиона. Status отличается отделкой салона натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья. Для данной комплектации можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами "Яндекс Авто". Обе версии оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. На выбор предоставляются три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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