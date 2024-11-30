https://1prime.ru/20241130/bayden-853222110.html

Байден сделал неожиданное заявление о Трампе

Байден сделал неожиданное заявление о Трампе - 30.11.2024, ПРАЙМ

Байден сделал неожиданное заявление о Трампе

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что намерен вновь переговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инагурации в январе 2025... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T10:04+0300

2024-11-30T10:04+0300

2024-11-30T10:04+0300

политика

джо байден

дональд трамп

палестино-израильский конфликт

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что намерен вновь переговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инагурации в январе 2025 года. "Я ожидаю этого", - отметил Байден в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе посещения острова Нантакет в штате Массачусетс.Сообщается, что Джо Байден во время прогулки по Нантакет зашел в книжный магазин, откуда он вышел с книгой "Столетняя война за Палестину" палестинско-американского историка Рашида Халиди. Сам автор часто критиковал решения действующей администрации в активизировавшемся палестино-израильском конфликте.

https://1prime.ru/20241130/ugroza-853220826.html

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джо байден, дональд трамп, палестино-израильский конфликт