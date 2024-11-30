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Байден сделал неожиданное заявление о Трампе - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Байден сделал неожиданное заявление о Трампе
Байден сделал неожиданное заявление о Трампе - 30.11.2024, ПРАЙМ
Байден сделал неожиданное заявление о Трампе
Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что намерен вновь переговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инагурации в январе 2025... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T10:04+0300
2024-11-30T10:04+0300
политика
джо байден
дональд трамп
палестино-израильский конфликт
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что намерен вновь переговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инагурации в январе 2025 года. "Я ожидаю этого", - отметил Байден в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе посещения острова Нантакет в штате Массачусетс.Сообщается, что Джо Байден во время прогулки по Нантакет зашел в книжный магазин, откуда он вышел с книгой "Столетняя война за Палестину" палестинско-американского историка Рашида Халиди. Сам автор часто критиковал решения действующей администрации в активизировавшемся палестино-израильском конфликте.
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джо байден, дональд трамп, палестино-израильский конфликт
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, палестино-израильский конфликт
10:04 30.11.2024
 
Байден сделал неожиданное заявление о Трампе

Байден заявил, что рассчитывает вновь переговорить с Трампом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что намерен вновь переговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инагурации в январе 2025 года.
"Я ожидаю этого", - отметил Байден в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе посещения острова Нантакет в штате Массачусетс.
Сообщается, что Джо Байден во время прогулки по Нантакет зашел в книжный магазин, откуда он вышел с книгой "Столетняя война за Палестину" палестинско-американского историка Рашида Халиди. Сам автор часто критиковал решения действующей администрации в активизировавшемся палестино-израильском конфликте.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа
08:36
 
ПолитикаДжо БайденДональд Трамппалестино-израильский конфликт
 
 
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