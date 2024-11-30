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Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США
Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США - 30.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США
Страны, против которых будут работать повышенные пошлины на импорт в США, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, формально смогут оспорить их во... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T07:16+0300
2024-11-30T07:16+0300
2024-11-30T07:16+0300
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Страны, против которых будут работать повышенные пошлины на импорт в США, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, формально смогут оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО), однако в реальности добиться их отмены невозможно, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. На этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на китайские товары. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении тарифов на уровне 25% на все товары из Мексики и Канады.
"Формальный ответ стран, которые пострадают от этого, в соответствии с правилами ВТО - обращение к механизму разрешения споров. В результате страна-нарушитель либо устраняет нарушение, либо пострадавшая сторона получает право на соразмерный ответ, причем в любой форме и в любой области торговли", - заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
При этом теория права ВТО допускает применение односторонних ограничительных мер в экстренном порядке, "но только с целью защиты национальных интересов, связанных с собственной безопасностью", добавила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. "То есть возможное решение Трампа может быть истолковано как ответ на угрозу безопасности США со стороны Китая", - объяснила она.
И хотя возможность оспорить подобные внешнеторговые ограничения в ВТО существует, подача иска бесперспективна, поскольку формальная процедура разрешения споров в апелляционном органе технически заблокирована США, обратили внимание оба эксперта.
По их мнению, такое положение дел приведет либо к поиску новых правовых механизмов в рамках ВТО, либо к коллективным или индивидуальным ответным мерам со стороны пострадавших стран. "Это может активизировать попытки модернизации ВТО со стороны других наиболее влиятельных участников организации, хотя для этого потребуется время", - заметил Данильцев.
В конце ноября Соединенные Штаты Америки в 81-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщал журналистам торговый источник в Женеве. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы, но этого так и не произошло.
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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, анастасия прикладова, вто, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Анастасия Прикладова, ВТО, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США
Эксперты: страны, против которых будут работать повышенные пошлины, смогут оспорить их
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Страны, против которых будут работать повышенные пошлины на импорт в США, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, формально смогут оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО), однако в реальности добиться их отмены невозможно, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. На этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на китайские товары. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении тарифов на уровне 25% на все товары из Мексики и Канады.
"Формальный ответ стран, которые пострадают от этого, в соответствии с правилами ВТО - обращение к механизму разрешения споров. В результате страна-нарушитель либо устраняет нарушение, либо пострадавшая сторона получает право на соразмерный ответ, причем в любой форме и в любой области торговли", - заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
При этом теория права ВТО допускает применение односторонних ограничительных мер в экстренном порядке, "но только с целью защиты национальных интересов, связанных с собственной безопасностью", добавила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. "То есть возможное решение Трампа может быть истолковано как ответ на угрозу безопасности США со стороны Китая", - объяснила она.
И хотя возможность оспорить подобные внешнеторговые ограничения в ВТО существует, подача иска бесперспективна, поскольку формальная процедура разрешения споров в апелляционном органе технически заблокирована США, обратили внимание оба эксперта.
По их мнению, такое положение дел приведет либо к поиску новых правовых механизмов в рамках ВТО, либо к коллективным или индивидуальным ответным мерам со стороны пострадавших стран. "Это может активизировать попытки модернизации ВТО со стороны других наиболее влиятельных участников организации, хотя для этого потребуется время", - заметил Данильцев.
В конце ноября Соединенные Штаты Америки в 81-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщал журналистам торговый источник в Женеве. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы, но этого так и не произошло.