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Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США

Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США - 30.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили возможность отмены пошлин на импорт из США

Страны, против которых будут работать повышенные пошлины на импорт в США, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, формально смогут оспорить их во... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T07:16+0300

2024-11-30T07:16+0300

2024-11-30T07:16+0300

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Страны, против которых будут работать повышенные пошлины на импорт в США, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, формально смогут оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО), однако в реальности добиться их отмены невозможно, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. На этой неделе он пообещал прибавить 10% к пошлинам на китайские товары. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении тарифов на уровне 25% на все товары из Мексики и Канады. "Формальный ответ стран, которые пострадают от этого, в соответствии с правилами ВТО - обращение к механизму разрешения споров. В результате страна-нарушитель либо устраняет нарушение, либо пострадавшая сторона получает право на соразмерный ответ, причем в любой форме и в любой области торговли", - заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. При этом теория права ВТО допускает применение односторонних ограничительных мер в экстренном порядке, "но только с целью защиты национальных интересов, связанных с собственной безопасностью", добавила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. "То есть возможное решение Трампа может быть истолковано как ответ на угрозу безопасности США со стороны Китая", - объяснила она. И хотя возможность оспорить подобные внешнеторговые ограничения в ВТО существует, подача иска бесперспективна, поскольку формальная процедура разрешения споров в апелляционном органе технически заблокирована США, обратили внимание оба эксперта. По их мнению, такое положение дел приведет либо к поиску новых правовых механизмов в рамках ВТО, либо к коллективным или индивидуальным ответным мерам со стороны пострадавших стран. "Это может активизировать попытки модернизации ВТО со стороны других наиболее влиятельных участников организации, хотя для этого потребуется время", - заметил Данильцев. В конце ноября Соединенные Штаты Америки в 81-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщал журналистам торговый источник в Женеве. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы, но этого так и не произошло.

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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, анастасия прикладова, вто, ниу вшэ, вшэ