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ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области

ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области - 30.11.2024, ПРАЙМ

ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T06:45+0300

2024-11-30T06:45+0300

2024-11-30T06:45+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила компания. "Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области. Поезд №360/359 Адлер - Калининград отправлением из Адлера с 1 декабря 2024 года по 30 января 2025 года, из Калининграда – со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, будет следовать в обход станций Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Поезд №141/142 Москва - Курск отправлением из Москвы и из Курска с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года будет следовать в обход станций Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские. Поезд №203/204 Санкт-Петербург - Белгород отправлением из Северной столицы и обратно со 2 декабря 2024 года по 30 января 2025 года не будет останавливаться на станциях Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. "Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат", - добавляет ФПК. Кроме того, скоростной поезд №741/742 "Ласточка" Белгород - Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.

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