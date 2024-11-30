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ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области - 30.11.2024, ПРАЙМ
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ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области
ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области - 30.11.2024, ПРАЙМ
ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T06:45+0300
2024-11-30T06:45+0300
бизнес
россия
москва
адлер
калининград
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила компания. "Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области. Поезд №360/359 Адлер - Калининград отправлением из Адлера с 1 декабря 2024 года по 30 января 2025 года, из Калининграда – со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, будет следовать в обход станций Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Поезд №141/142 Москва - Курск отправлением из Москвы и из Курска с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года будет следовать в обход станций Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские. Поезд №203/204 Санкт-Петербург - Белгород отправлением из Северной столицы и обратно со 2 декабря 2024 года по 30 января 2025 года не будет останавливаться на станциях Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов. "Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат", - добавляет ФПК. Кроме того, скоростной поезд №741/742 "Ласточка" Белгород - Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.
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бизнес, россия, москва, адлер, калининград, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АДЛЕР, КАЛИНИНГРАД, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
06:45 30.11.2024
 
ФПК продлила измененную схему движения поездов по Курской области

ФПК продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по Курской области

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) продлила измененную схему движения поездов дальнего следования по территории Курской области, сообщила компания.
"Продлевается измененная схема движения поездов по территории Курской области. Поезд №360/359 Адлер - Калининград отправлением из Адлера с 1 декабря 2024 года по 30 января 2025 года, из Калининграда – со 2 декабря 2024 года по 31 января 2025 года, будет следовать в обход станций Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Поезд №141/142 Москва - Курск отправлением из Москвы и из Курска с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года будет следовать в обход станций Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы и Лужки-Орловские.
Поезд №203/204 Санкт-Петербург - Белгород отправлением из Северной столицы и обратно со 2 декабря 2024 года по 30 января 2025 года не будет останавливаться на станциях Михайловский Рудник, Льгов-Киевский и Курчатов.
"Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат", - добавляет ФПК.
Кроме того, скоростной поезд №741/742 "Ласточка" Белгород - Москва продолжит курсировать составом из 10 вагонов.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААДЛЕРКАЛИНИНГРАДФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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