https://1prime.ru/20241130/kazakhstan-853213649.html

Казахстан взялся за нефть. Запад увидел в этом проблему для России

Казахстан взялся за нефть. Запад увидел в этом проблему для России - 30.11.2024, ПРАЙМ

Казахстан взялся за нефть. Запад увидел в этом проблему для России

В следующем году Казахстан может резко увеличить экспорт сырой нефти из турецкого порта Джейхан. Это позволит сократить более чем на 80% долю поставок, которые... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T03:00+0300

2024-11-30T03:00+0300

2024-11-30T03:00+0300

россия

казахстан

нефть

экспорт нефти

транзит нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ, Елена Савельева. В следующем году Казахстан может резко увеличить экспорт сырой нефти из турецкого порта Джейхан. Это позволит сократить более чем на 80% долю поставок, которые сейчас идут через Россию. Западные СМИ уже предупредили: южный сосед станет "внутренним врагом" для ОПЕК+ и проблемой для России. Что означают амбициозные планы партнера по ЕАЭС – в материале "Прайм".В обход РоссииКазахстан может нарастить экспорт своей нефти через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (Турция), сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Это позволит сократить более чем на 80% долю поставок, которые сейчас идут через Россию. По его словам, экспорт по нефтепроводу может вырасти с 1,5 млн т сейчас до 20 млн т в год по мере увеличения добычи в стране.В этом году, как уточнил Саткалиев, добыча планируется на уровне 88,4 млн т. С 2026 года Казахстан собирается добывать более 100 млн т нефти в год. И, как пишет Bloomberg, далекоидущие планы Астаны превратят ее во "внутреннего врага" ОПЕК+."Каждые несколько лет картель сталкивается с повторяющейся проблемой: один из его членов потратил много денег на новые нефтяные месторождения и готов, жаждет и хочет превратить эти инвестиции в баррели нефти. В начале 2000-х годов таким нетерпеливым членом, желающим увеличить добычу, был Алжир, в 2010-х — Ирак. Совсем недавно в этой роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году это будет Казахстан", — говорится в публикации.Как уточняет Bloomberg, на протяжении почти десяти лет Казахстан был непростым партнером для организации, чаще всего добывая больше своей квоты. А в следующем году, когда будет готов проект стоимостью 45 миллиардов долларов по расширению крупнейшего в стране нефтяного месторождения Тенгиз проблема усугубится.Впрочем, как отмечают наблюдатели, угроза картелю явно преувеличена: Астана — член ОПЕК+ и также принимает участие в соглашениях по ограничению добычи нефти. Астана действует осторожно и в рамках договоренностей."Резкое наращивание экспорта через Турцию напрямую не означает нарушения обязательств перед ОПЕК+. Казахстан увеличивает не добычу, а перераспределяет маршруты поставок, уменьшая зависимость от российских трубопроводов", замечает Ярослав Дубенков, эксперт экономического факультета РУДН.Это не проблемаСейчас основной экспортный маршрут для казахстанского топлива — нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который идет из Атырауской области в Новороссийск. В этом году республика экспортирует 68,8 млн т нефти, из них почти 90% — 55,4 млн т — по КТК.Другие пути экспорта: трубопровод Атырау — Самара (8,6 млн т), по Каспийскому морю (3,6 млн т), в Китай (1,1 млн т). То есть, Россия играет ключевую роль в транспортировке казахстанской нефти.Таким образом, планы по увеличению экспорта через Турцию (порт Джейхан) действительно могут резко снизить объемы, проходящие через Россию. Однако эксперты сомневаются в том, что это выгодно самой Астане. Во-первых, это маршрут для нефти из Казахстана наиболее выгодный и экономически целесообразный.На это же указывал и вице-премьер Казахстана Ерлан Аккенженов. Страна изучает альтернативы для экспорта нефти, но самым прибыльным является маршрут по трубопроводу КТК, и другим видам логистики "трудно конкурировать" с ним, подчеркивал он"Нужно учитывать и инфраструктурные ограничения. Пока экспорт через Джейхан не полностью развит, а создание новой инфраструктуры требует времени и инвестиций. Например, мощности КТК значительно превышают возможности маршрута через Турцию", — отмечает Ярослав Дубенков.Друг другу не мешаютВ целом же создание нового пути — вполне нормальный процесс. Новый маршрут через Турцию сделает казахстанскую нефть более доступной для Европы. Для Европы это еще один альтернативный поставщиком в ее стремлении диверсифицировать источники поставок – это и страны Ближнего Востока, и США, и Африка.Так же и Китай – крупнейший покупатель российской нефти. Астана — давний партнер КНР в энергетической сфере."Полностью заменить Россию на китайском рынке Казахстан не сможет. Объемы поставок через Восточный нефтепровод, а также морские перевозки значительно превосходят возможности Казахстана. Более того, Китай традиционно стремится диверсифицировать поставки, и в этой стратегии Россия и Казахстан играют разные, но дополняющие друг друга роли", — подчеркивает Дубенков.Таким образом, потенциал увеличения добычи и уменьшения зависимости от российских трубопроводов, у Казахстана безусловно есть. Это серьезный игрок на нефтяном рынке с 1,8% мировых запасов. Однако экспортные и логистические возможности России намного больше. Кроме того, как отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханов, стоит учесть и прогнозы по потреблению нефти в ближайшие годы. Пока они не показывают дополнительной необходимости в поставках нефти за пределами сложившихся возможностей первой пятерки мировых лидеров по добыче и экспорту нефти с их налаженными поставками и контрактами.

https://1prime.ru/20241125/opek-853071321.html

https://1prime.ru/20241127/neft-853140896.html

https://1prime.ru/20241128/neft-853173170.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

россия, казахстан, нефть, экспорт нефти, транзит нефти