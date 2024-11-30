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"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания
Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T10:46+0300
2024-11-30T10:46+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
запад
всу
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. Так, в интервью телеканалу Sky News киевский глава пожаловался, что Вашингтон и европейские страны пообещали подготовить для Украины 10 бригад в связи с нехваткой военных на фронте. "Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - возмутился украинский политик.
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владимир зеленский, украина, запад, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
10:46 30.11.2024
 
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания

Зеленский пожаловался на невыполненные обещания Запада по оснащению бригад ВСУ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад.
Так, в интервью телеканалу Sky News киевский глава пожаловался, что Вашингтон и европейские страны пообещали подготовить для Украины 10 бригад в связи с нехваткой военных на фронте.
"Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - возмутился украинский политик.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАЗАПАДВСУ
 
 
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