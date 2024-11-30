https://1prime.ru/20241130/obeschanie-853222673.html
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания
Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T10:46+0300
2024-11-30T10:46+0300
2024-11-30T10:46+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. Так, в интервью телеканалу Sky News киевский глава пожаловался, что Вашингтон и европейские страны пообещали подготовить для Украины 10 бригад в связи с нехваткой военных на фронте. "Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - возмутился украинский политик.
https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, запад, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания
Зеленский пожаловался на невыполненные обещания Запада по оснащению бригад ВСУ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад.
Так, в интервью телеканалу Sky News киевский глава пожаловался, что Вашингтон и европейские страны пообещали подготовить для Украины 10 бригад в связи с нехваткой военных на фронте.
"Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - возмутился украинский политик.
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР