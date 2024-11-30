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"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания

"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Очень просил": Зеленский пожаловался на союзников из-за одного обещания

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T10:46+0300

2024-11-30T10:46+0300

2024-11-30T10:46+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

запад

всу

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению союзниками Украины требований по подготовке украинских военных бригад. Так, в интервью телеканалу Sky News киевский глава пожаловался, что Вашингтон и европейские страны пообещали подготовить для Украины 10 бригад в связи с нехваткой военных на фронте. "Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - возмутился украинский политик.

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украина

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владимир зеленский, украина, запад, всу