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Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году

Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году - 30.11.2024, ПРАЙМ

Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году

Минимальный размер пенсионных выплат в следующем году составит 15 250 рублей, заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T17:54+0300

2024-11-30T17:54+0300

2024-11-30T17:54+0300

пенсионеры

пенсии

россия

выплаты

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсионных выплат в следующем году составит 15 250 рублей, заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием "Лента.ру".Так, Бессараб напомнила, что прожиточный минимум для пенсионеров может разниться в зависимости от субъекта, однако минимальный размер не может быть ниже установленной государством планки."Если он (прожиточный минимум. — прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет", - объяснила она. В качестве примера специалист привела Москву, в которой прожиточный минимум превышает установленную федеральную норму. В этом случае субъект должен самостоятельно компенсировать разницу, заключила Бессараб.

https://1prime.ru/20241130/nalog-853224802.html

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пенсионеры, пенсии, россия, выплаты