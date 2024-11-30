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Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году - 30.11.2024, ПРАЙМ
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Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году
Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году - 30.11.2024, ПРАЙМ
Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году
Минимальный размер пенсионных выплат в следующем году составит 15 250 рублей, заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T17:54+0300
2024-11-30T17:54+0300
пенсионеры
пенсии
россия
выплаты
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсионных выплат в следующем году составит 15 250 рублей, заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием "Лента.ру".Так, Бессараб напомнила, что прожиточный минимум для пенсионеров может разниться в зависимости от субъекта, однако минимальный размер не может быть ниже установленной государством планки."Если он (прожиточный минимум. — прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет", - объяснила она. В качестве примера специалист привела Москву, в которой прожиточный минимум превышает установленную федеральную норму. В этом случае субъект должен самостоятельно компенсировать разницу, заключила Бессараб.
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пенсионеры, пенсии, россия, выплаты
пенсионеры, Пенсии, РОССИЯ, выплаты
17:54 30.11.2024
 
Назван минимальный размер пенсии россиян в 2025 году

Депутат Бессараб: минимальный размер пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей

© Фотобанк Московской области Удостоверение Ветерана Труда
Удостоверение Ветерана Труда
© Фотобанк Московской области
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсионных выплат в следующем году составит 15 250 рублей, заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием "Лента.ру".
Так, Бессараб напомнила, что прожиточный минимум для пенсионеров может разниться в зависимости от субъекта, однако минимальный размер не может быть ниже установленной государством планки.
"Если он (прожиточный минимум. — прим. ред.) ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет", - объяснила она. В качестве примера специалист привела Москву, в которой прожиточный минимум превышает установленную федеральную норму. В этом случае субъект должен самостоятельно компенсировать разницу, заключила Бессараб.
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