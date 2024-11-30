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"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский
"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский подал сигнал о готовности к отказу от территорий ради мирного урегулирования конфликта с Москвой, сообщило агентство... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T11:39+0300
2024-11-30T11:39+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский подал сигнал о готовности к отказу от территорий ради мирного урегулирования конфликта с Москвой, сообщило агентство Bloomberg."Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить конфликт без возвращения всех территорий", — следует из заявления.Ранее киевский глава в интервью Sky News допустил отказ от территорий и прекращение огня при условии вступления Украины в североатлантический альянс.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
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владимир зеленский, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, мирные переговоры
11:39 30.11.2024
 
"Сильный сигнал": СМИ выяснили, к чему наконец готов Зеленский

Bloomberg: Зеленский послал сильный сигнал о готовности отказаться от территорий

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский подал сигнал о готовности к отказу от территорий ради мирного урегулирования конфликта с Москвой, сообщило агентство Bloomberg.
"Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить конфликт без возвращения всех территорий", — следует из заявления.
Ранее киевский глава в интервью Sky News допустил отказ от территорий и прекращение огня при условии вступления Украины в североатлантический альянс.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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