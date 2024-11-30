https://1prime.ru/20241130/territorii-853225371.html

"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий

"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий

Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле. | 30.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-30T15:33+0300

2024-11-30T15:33+0300

владимир зеленский

украина

запад

спецоперация на украине

территории

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле.Ранее киевский глава заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым в состав Украины силовым путем не представляется возможным. При этом, добавил он, Киев намерен вновь включить территорию "дипломатически"."Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет", - заявил эксперт, добавив, что Зеленскому пора смириться с утратой не только Крыма, но и Донбасса. При этом киевскому режиму стоит согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока страна не потеряла еще больше областей.

https://1prime.ru/20241130/territorii-853224412.html

украина

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владимир зеленский, украина, запад, территории