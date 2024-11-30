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"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий
Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:33+0300
2024-11-30T15:33+0300
2024-11-30T15:33+0300
владимир зеленский
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле.Ранее киевский глава заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым в состав Украины силовым путем не представляется возможным. При этом, добавил он, Киев намерен вновь включить территорию "дипломатически"."Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет", - заявил эксперт, добавив, что Зеленскому пора смириться с утратой не только Крыма, но и Донбасса. При этом киевскому режиму стоит согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока страна не потеряла еще больше областей.
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владимир зеленский, украина, запад, территории
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, Спецоперация на Украине, Территории
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий
Венгерский политолог Шпетле: Зеленский вслед за Крымом откажется от Донбасса
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее киевский глава заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым в состав Украины силовым путем не представляется возможным. При этом, добавил он, Киев намерен вновь включить территорию "дипломатически".
"Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет", - заявил эксперт, добавив, что Зеленскому пора смириться с утратой не только Крыма, но и Донбасса. При этом киевскому режиму стоит согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока страна не потеряла еще больше областей.
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