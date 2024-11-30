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"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий - 30.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241130/territorii-853225371.html
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий
Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:33+0300
2024-11-30T15:33+0300
владимир зеленский
украина
запад
спецоперация на украине
территории
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле.Ранее киевский глава заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым в состав Украины силовым путем не представляется возможным. При этом, добавил он, Киев намерен вновь включить территорию "дипломатически"."Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет", - заявил эксперт, добавив, что Зеленскому пора смириться с утратой не только Крыма, но и Донбасса. При этом киевскому режиму стоит согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока страна не потеряла еще больше областей.
https://1prime.ru/20241130/territorii-853224412.html
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владимир зеленский, украина, запад, территории
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД, Спецоперация на Украине, Территории
15:33 30.11.2024
 
"Пора признать": Зеленского призвали смириться с потерей территорий

Венгерский политолог Шпетле: Зеленский вслед за Крымом откажется от Донбасса

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Киев и его западные союзники должны принять тот факт, что они проиграли в конфликте с Москвой, считает венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее киевский глава заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым в состав Украины силовым путем не представляется возможным. При этом, добавил он, Киев намерен вновь включить территорию "дипломатически".
"Есть возможность эту войну завершить дипломатическим путем, но и Западу, и Украине надо столкнуться с реальностью, эту войну Украина проиграла, никогда не выиграет", - заявил эксперт, добавив, что Зеленскому пора смириться с утратой не только Крыма, но и Донбасса. При этом киевскому режиму стоит согласиться на мирное урегулирование конфликта, пока страна не потеряла еще больше областей.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАЗАПАДТерритории
 
 
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