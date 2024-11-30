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"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа
"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа
Администрация США активно работает с ФБР по вопросам угроз в отношении избранного главы Белого дома, подчеркнул действующий американский президент Джо Байден. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T08:36+0300
2024-11-30T08:36+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Администрация США активно работает с ФБР по вопросам угроз в отношении избранного главы Белого дома, подчеркнул действующий американский президент Джо Байден.Сообщается, что в связи с недавними сообщениями о ложных минированиях домов демократов в Коннектикуте в День благодарения участились случаи угроз в отношении Трампа и его команды. Телеканал ABC News ранее рассказал, что четыре законодателя заявили о поступивших угрозах со стороны республиканцев, однако они не подтвердились."Мы усердно работаем с ФБР", — отметил Байден, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Власти заявили, что провокации направлены на запугивание и создание хаоса в стране перед инаугурацией Трампа 20 января.
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сша, дональд трамп, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
08:36 30.11.2024
 
"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа

Байден: администрация США активно работает с ФБР по угрозам против команды Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Администрация США активно работает с ФБР по вопросам угроз в отношении избранного главы Белого дома, подчеркнул действующий американский президент Джо Байден.
Сообщается, что в связи с недавними сообщениями о ложных минированиях домов демократов в Коннектикуте в День благодарения участились случаи угроз в отношении Трампа и его команды. Телеканал ABC News ранее рассказал, что четыре законодателя заявили о поступивших угрозах со стороны республиканцев, однако они не подтвердились.
"Мы усердно работаем с ФБР", — отметил Байден, комментируя соответствующий вопрос журналистов.
Власти заявили, что провокации направлены на запугивание и создание хаоса в стране перед инаугурацией Трампа 20 января.
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ПолитикаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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