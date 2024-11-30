https://1prime.ru/20241130/ugroza-853220826.html

"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа

"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Усердно": Байден рассказал об угрозах в сторону Трампа

Администрация США активно работает с ФБР по вопросам угроз в отношении избранного главы Белого дома, подчеркнул действующий американский президент Джо Байден. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T08:36+0300

2024-11-30T08:36+0300

2024-11-30T08:36+0300

политика

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Администрация США активно работает с ФБР по вопросам угроз в отношении избранного главы Белого дома, подчеркнул действующий американский президент Джо Байден.Сообщается, что в связи с недавними сообщениями о ложных минированиях домов демократов в Коннектикуте в День благодарения участились случаи угроз в отношении Трампа и его команды. Телеканал ABC News ранее рассказал, что четыре законодателя заявили о поступивших угрозах со стороны республиканцев, однако они не подтвердились."Мы усердно работаем с ФБР", — отметил Байден, комментируя соответствующий вопрос журналистов. Власти заявили, что провокации направлены на запугивание и создание хаоса в стране перед инаугурацией Трампа 20 января.

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сша, дональд трамп, джо байден