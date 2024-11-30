https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html

"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР

"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР

Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ удерживать контроль над городом любой ценой, обрек на гибель украинских военных в Курахово в западной... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T09:29+0300

2024-11-30T09:29+0300

2024-11-30T09:29+0300

спецоперация на украине

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ удерживать контроль над городом любой ценой, обрек на гибель украинских военных в Курахово в западной части ДНР, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что ВС России находятся уже в центре Курахово."Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", - объяснил парламентарий. Рогов подчеркнул, что Зеленский жертвует жизнями своих граждан, чтобы сохранить картинку для Запада.

https://1prime.ru/20241130/nato-853221119.html

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владимир рогов, владимир зеленский, всу, украина, запад