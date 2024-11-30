Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР - 30.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР
Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ удерживать контроль над городом любой ценой, обрек на гибель украинских военных в Курахово в западной... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T09:29+0300
2024-11-30T09:29+0300
спецоперация на украине
владимир рогов
владимир зеленский
всу
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ удерживать контроль над городом любой ценой, обрек на гибель украинских военных в Курахово в западной части ДНР, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что ВС России находятся уже в центре Курахово."Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", - объяснил парламентарий. Рогов подчеркнул, что Зеленский жертвует жизнями своих граждан, чтобы сохранить картинку для Запада.
https://1prime.ru/20241130/nato-853221119.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир рогов, владимир зеленский, всу, украина, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД
09:29 30.11.2024
 
"Обрек на гибель": Рогов рассказал об отчаянном решении Зеленского в ДНР

Рогов: Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахово

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ удерживать контроль над городом любой ценой, обрек на гибель украинских военных в Курахово в западной части ДНР, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявлял, что ВС России находятся уже в центре Курахово.
"Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель", - объяснил парламентарий.
Рогов подчеркнул, что Зеленский жертвует жизнями своих граждан, чтобы сохранить картинку для Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
"Мастер-класс по переобуванию": в Госдуме дали совет Зеленскому по НАТО
08:46
 
Спецоперация на УкраинеВладимир РоговВладимир ЗеленскийВСУУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала