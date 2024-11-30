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"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева
"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева
Вторжение украинских подразделений в Курскую область привело к ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, сообщило издание Zeit. | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T12:39+0300
2024-11-30T12:39+0300
2024-11-30T12:39+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вторжение украинских подразделений в Курскую область привело к ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, сообщило издание Zeit."Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово <…>, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — подчеркнули авторы статьи.Сообщается, что вторжение Украины в российское приграничье не только не принесло ожидаемых результатов, но и поспособствовало ряду крупных провалов на других направлениях. В результате российские войска смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области, а также одержали ряд побед в Донбассе."Сейчас становится все яснее, что это действие (вторжение ВСУ - прим. ред.) на российской территории было оперативной ошибкой", — отметил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.
https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html
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украина, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева
Zeit: застрявшие в Курской области ВСУ не способны остановить наступление России
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вторжение украинских подразделений в Курскую область привело к ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, сообщило издание Zeit.
"Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово <…>, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — подчеркнули авторы статьи.
Сообщается, что вторжение Украины в российское приграничье не только не принесло ожидаемых результатов, но и поспособствовало ряду крупных провалов на других направлениях. В результате российские войска смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области, а также одержали ряд побед в Донбассе.
"Сейчас становится все яснее, что это действие (вторжение ВСУ - прим. ред.) на российской территории было оперативной ошибкой", — отметил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.
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