https://1prime.ru/20241130/vsu-853223245.html

"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева

"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Оперативная ошибка": на Западе забили тревогу из-за провала плана Киева

Вторжение украинских подразделений в Курскую область привело к ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, сообщило издание Zeit. | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T12:39+0300

2024-11-30T12:39+0300

2024-11-30T12:39+0300

спецоперация на украине

украина

всу

вс россии

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вторжение украинских подразделений в Курскую область привело к ослаблению позиций ВСУ в Донбассе, сообщило издание Zeit."Серьезная ситуация сложилась и в городе Курахово <…>, где несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр населенного пункта", — подчеркнули авторы статьи.Сообщается, что вторжение Украины в российское приграничье не только не принесло ожидаемых результатов, но и поспособствовало ряду крупных провалов на других направлениях. В результате российские войска смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области, а также одержали ряд побед в Донбассе."Сейчас становится все яснее, что это действие (вторжение ВСУ - прим. ред.) на российской территории было оперативной ошибкой", — отметил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер.

https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html

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украина, всу, вс россии