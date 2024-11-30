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"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ
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"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского
"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского
Владимир Зеленский будет призывать даже детей, если для этого будет достаточно оружия, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T13:40+0300
2024-11-30T13:40+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
насильственная мобилизация на украине
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет призывать даже детей, если для этого будет достаточно оружия, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Так депутат прокомментировал заявления советника киевского главы Дмитрия Литвина о том, что призывной возраст на Украине пока не требует корректировки, поскольку наблюдается нехватка оружия."Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — подчеркнул Дубинский.
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владимир зеленский, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, насильственная мобилизация на Украине
13:40 30.11.2024
 
"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет призывать даже детей, если для этого будет достаточно оружия, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так депутат прокомментировал заявления советника киевского главы Дмитрия Литвина о том, что призывной возраст на Украине пока не требует корректировки, поскольку наблюдается нехватка оружия.
"Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — подчеркнул Дубинский.
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийнасильственная мобилизация на Украине
 
 
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