https://1prime.ru/20241130/zelenskiy-853223007.html

"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского

"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Женщин, детей и собак": на Украине испугались следующего шага Зеленского

Владимир Зеленский будет призывать даже детей, если для этого будет достаточно оружия, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T13:40+0300

2024-11-30T13:40+0300

2024-11-30T13:40+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет призывать даже детей, если для этого будет достаточно оружия, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Так депутат прокомментировал заявления советника киевского главы Дмитрия Литвина о том, что призывной возраст на Украине пока не требует корректировки, поскольку наблюдается нехватка оружия."Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-ти летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-ти летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек", — подчеркнул Дубинский.

https://1prime.ru/20241130/vsu-853221499.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, насильственная мобилизация на украине