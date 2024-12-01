https://1prime.ru/20241201/lavrov-853236714.html

Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине

Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ

Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил всех, кто пытается эскалировать ситуацию на Украине, о "заслуженной каре". | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T14:21+0300

2024-12-01T14:21+0300

2024-12-01T14:21+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил всех, кто пытается эскалировать ситуацию на Украине, о "заслуженной каре"."Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Ранее обозреватель Юлиан Лефених в материале для Bild рассказал о "секретном плане" российского президента Владимира Путина. Отмечается, что план российского лидера якобы подразумевает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым отойдут России. А вторая по площади часть Украины, куда входят Киев, Сумы и Одесса, по замыслу Кремля, станет неким "пророссийским государственным образованием", в котором все органы власти будут находиться под контролем, соответственно, пророссийски настроенных чиновников.

https://1prime.ru/20241130/ukraina-853225894.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина