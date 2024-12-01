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Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине
Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил всех, кто пытается эскалировать ситуацию на Украине, о "заслуженной каре". | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T14:21+0300
2024-12-01T14:21+0300
2024-12-01T14:21+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил всех, кто пытается эскалировать ситуацию на Украине, о "заслуженной каре"."Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.Ранее обозреватель Юлиан Лефених в материале для Bild рассказал о "секретном плане" российского президента Владимира Путина. Отмечается, что план российского лидера якобы подразумевает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым отойдут России. А вторая по площади часть Украины, куда входят Киев, Сумы и Одесса, по замыслу Кремля, станет неким "пророссийским государственным образованием", в котором все органы власти будут находиться под контролем, соответственно, пророссийски настроенных чиновников.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Лавров сделал предупреждение всем, кто эскалирует ситуацию на Украине
Лавров: те, кто хочет усугубить ситуацию на Украине, понесут "заслуженную кару"
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил всех, кто пытается эскалировать ситуацию на Украине, о "заслуженной каре".
"Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. И сейчас, вы знаете, бывает такое выражение, есть у нас "в бессильной злобе", от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Ранее обозреватель Юлиан Лефених в материале для Bild
рассказал о "секретном плане" российского президента Владимира Путина. Отмечается, что план российского лидера якобы подразумевает, что Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым отойдут России. А вторая по площади часть Украины, куда входят Киев, Сумы и Одесса, по замыслу Кремля, станет неким "пророссийским государственным образованием", в котором все органы власти будут находиться под контролем, соответственно, пророссийски настроенных чиновников.
Расчленить Украину. В Германии раскрыли "секретный план" Путина