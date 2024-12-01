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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев - 01.12.2024, ПРАЙМ
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Поездка нового руководства Европейского союза в Киев в первый день своей работы демонстрирует его приоритеты продление конфликта. Об этом сообщил заместитель... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T13:51+0300
2024-12-01T13:51+0300
2024-12-01T13:53+0300
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Поездка нового руководства Европейского союза в Киев в первый день своей работы демонстрирует его приоритеты продление конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.1 декабря новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас прибыли с рабочим визитом в Киев в первый день на своих постах."Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал политик в соцсети X.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на линии фронта.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев назвал продление конфликта на Украине приоритетом нового руководства ЕС
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Поездка нового руководства Европейского союза в Киев в первый день своей работы демонстрирует его приоритеты продление конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
1 декабря новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас прибыли с рабочим визитом в Киев в первый день на своих постах.
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"Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал политик в соцсети X.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на линии фронта.