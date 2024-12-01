https://1prime.ru/20241201/medvedev-853236419.html

Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев

Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев - 01.12.2024, ПРАЙМ

Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев

Поездка нового руководства Европейского союза в Киев в первый день своей работы демонстрирует его приоритеты продление конфликта. Об этом сообщил заместитель... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T13:51+0300

2024-12-01T13:51+0300

2024-12-01T13:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Поездка нового руководства Европейского союза в Киев в первый день своей работы демонстрирует его приоритеты продление конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.1 декабря новый глава Евросовета Антониу Кошта и заменившая Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии Кая Каллас прибыли с рабочим визитом в Киев в первый день на своих постах."Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобный "главный дипломат ЕС" Каллас в первый же день оказываются в Киеве. Это показывает, что приоритетом является продление войны, не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?", - написал политик в соцсети X.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на линии фронта.

https://1prime.ru/20241201/ukraina-853235811.html

украина

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