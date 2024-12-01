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Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника"
Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника" - 01.12.2024, ПРАЙМ
Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника"
Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК" рассказал, по каким целям может быть нанесен следующий удар новейшей российской ракетой | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T16:46+0300
2024-12-01T16:46+0300
2024-12-01T16:53+0300
спецоперация на украине
"орешник"
ракетный удар
экспертное мнение
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК" рассказал, по каким целям может быть нанесен следующий удар новейшей российской ракетой "Орешник".Если Украина продолжит наносить удары вглубь Российской Федерации ракетами западного производства, то, как указал Дандыкин, в ответ ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений, в том числе по объектам в правительственном квартале на Банковой улице в Киеве и бункерам на важнейших оборонных предприятиях Украины.В числе вероятных целей для "Орешника" эксперт назвал здания Минобороны Украины, СБУ, ГУР, а также транспортные узлы, объекты энергетики, диспетчерские службы "Укрзализныци" и др.Вместе с тем Дандыкин подчеркнул , что если ВС России пока воздержатся от ударов по центрам принятия решений, "это тоже можно оправдать", поскольку эта стратегия "создает психологическое давление". "Чем больше на Украине будут нервничать и путаться, тем больше вероятность того, что они допустят ошибки", - заключил эксперт.
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"орешник", ракетный удар, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, "Орешник", ракетный удар, экспертное мнение
Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника"
Эксперт Дандыкин рассказал о вероятных целях для следующего удара "Орешником"
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ.
Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК"
рассказал, по каким целям может быть нанесен следующий удар новейшей российской ракетой "Орешник".
Если Украина продолжит наносить удары вглубь Российской Федерации ракетами западного производства, то, как указал Дандыкин, в ответ ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений, в том числе по объектам в правительственном квартале на Банковой улице в Киеве и бункерам на важнейших оборонных предприятиях Украины.
В числе вероятных целей для "Орешника" эксперт назвал здания Минобороны Украины, СБУ, ГУР, а также транспортные узлы, объекты энергетики, диспетчерские службы "Укрзализныци" и др.
Вместе с тем Дандыкин подчеркнул , что если ВС России пока воздержатся от ударов по центрам принятия решений, "это тоже можно оправдать", поскольку эта стратегия "создает психологическое давление".
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"Чем больше на Украине будут нервничать и путаться, тем больше вероятность того, что они допустят ошибки", - заключил эксперт.