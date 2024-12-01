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Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника"

Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника" - 01.12.2024, ПРАЙМ

Кто следующий? Эксперт рассказал о новых целях для "Орешника"

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК" рассказал, по каким целям может быть нанесен следующий удар новейшей российской ракетой | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T16:46+0300

2024-12-01T16:46+0300

2024-12-01T16:53+0300

спецоперация на украине

"орешник"

ракетный удар

экспертное мнение

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "МК" рассказал, по каким целям может быть нанесен следующий удар новейшей российской ракетой "Орешник".Если Украина продолжит наносить удары вглубь Российской Федерации ракетами западного производства, то, как указал Дандыкин, в ответ ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений, в том числе по объектам в правительственном квартале на Банковой улице в Киеве и бункерам на важнейших оборонных предприятиях Украины.В числе вероятных целей для "Орешника" эксперт назвал здания Минобороны Украины, СБУ, ГУР, а также транспортные узлы, объекты энергетики, диспетчерские службы "Укрзализныци" и др.Вместе с тем Дандыкин подчеркнул , что если ВС России пока воздержатся от ударов по центрам принятия решений, "это тоже можно оправдать", поскольку эта стратегия "создает психологическое давление". "Чем больше на Украине будут нервничать и путаться, тем больше вероятность того, что они допустят ошибки", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241130/signal-853226525.html

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"орешник", ракетный удар, экспертное мнение