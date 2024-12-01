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В России стартовала маркировка консервов из рыбы и морепродуктов

В России стартовала маркировка консервов из рыбы и морепродуктов - 01.12.2024, ПРАЙМ

В России стартовала маркировка консервов из рыбы и морепродуктов

Маркировка консервированной продукции из рыбы и морепродуктов - водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T00:21+0300

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Маркировка консервированной продукции из рыбы и морепродуктов - водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных растений - стартовала в России с 1 декабря, соответствующее постановление правительства было подписано в конце мая. Кроме этого, согласно документу, производители консервов из рыбы и морепродуктов с 1 декабря должны будут предоставлять в систему данные о вводе товара в оборот. Как прокомментировал РИА Новости генеральный директор ГК "Каллисто", разработчика и интегратора решений для маркировки продукции, Павел Булгаков, введение комплексной системы прослеживаемости консервированной продукции позволит обеспечить новый уровень безопасности для потребителей и отследить путь от производства до конкретной торговой точки, включая условия хранения и транспортировки. "Это позволяет не только оперативно устранять нарушения, но и предотвращать подобные ситуации в будущем... Опираясь на опыт лазерной маркировки в производстве пивной продукции, мы видим потенциал для адаптации и этой технологии под особенности морского производства консервов. Современные технологии маркировки позволяют обеспечить прослеживаемость продукции в любых условиях производства - от крупных береговых заводов до плавбаз в открытом море, гарантируя безопасность консервированной продукции для потребителей", - рассказал Булгаков. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов ожидает, что "маркировка поможет обелить рынок, как это уже случилось с икрой, где за 7 месяцев работы системы из "тени" выведено 71 производство, о которых раньше государство не знало". По его данным, до начала обязательной маркировки отдельных видов консервированной продукции в системе "Честный знак" зарегистрировано 135 компаний-производителей рыбных консервов, а на полки магазинов поступило уже больше 5,1 миллиона единиц товаров со специальным кодом. Также с 1 декабря производителей пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязывают вносить в систему "Честный знак" сведения о вводе товара в оборот. Также вступают новые требования по импорту: например, импортеров обязывают передавать сведения о фактическом содержании этилового спирта для продукции, ввозимой на территорию РФ. Если продукция произведена за пределами стран ЕАЭС, то необходимо указывать реквизиты таможенного документа. А продукция, ввозимая с территорий стран ЕАЭС, должна иметь статус "в обороте" еще до момента пересечения границ с РФ. "Это еще один из шагов в товарной категории "пиво" к запуску экземплярной прослеживаемости, которая является одним из наиболее значимых инструментов в легализации рынка и ограждения отечественного потребителя от нелегального продукта" - прокомментировал РИА Новости руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Кирилл Волков.

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