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В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров - 01.12.2024, ПРАЙМ
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В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров
В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров - 01.12.2024, ПРАЙМ
В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров
Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина. | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T00:21+0300
2024-12-01T00:21+0300
бизнес
экономика
россия
москва
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина. ТАРИФЫ ДЛЯ ГРУЗОВ Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС. В частности, тарифы на грузоперевозки по железной дороге с декабря увеличены на 13,8%. Ранее в материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно. Отменены на постоянной основе скидки на перевозку каменного угля. Речь идет о понижающих коэффициентах 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт. Их действие было изначально приостановлено с 1 июня 2022 года, и затем это решение было продлено до конца 2024 года. Сама компания РЖД с 2013 года имеет право в определенных случаях вводить повышающие и понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%, надбавка обнулена. РЖД еще в октябре сообщили о продлении на 2025 год целого ряда скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов. ТАРИФЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) в России определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе, "люкс" и др.) устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов. Согласно решению кабмина и регулятора, тарифы в плацкарте и общих вагонах с декабря 2024 года выросли на 11,6%. "В вагонах купе, СВ и Люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы устанавливает АО "ФПК", однако уровень индексации соответствует регулируемому сегменту. Такая мера даст возможность перевозчику существенно обновить парк современными вагонами отечественного производства, для повышения качества услуг перевозки и повышения транспортной доступности населения", - сообщили РИА Новости в компании. Там при этом отметили, что для пассажиров будут действовать акции и специальные предложения, которые позволят приобретать билеты по выгодным ценам.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
00:21 01.12.2024
 
В России проиндексировали тарифы на перевозки грузов и пассажиров

Правительство проиндексировало тарифы на перевозки грузов и пассажиров

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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2024 года, следует из распоряжении кабмина.
ТАРИФЫ ДЛЯ ГРУЗОВ
Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
В частности, тарифы на грузоперевозки по железной дороге с декабря увеличены на 13,8%. Ранее в материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно.
Отменены на постоянной основе скидки на перевозку каменного угля. Речь идет о понижающих коэффициентах 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт. Их действие было изначально приостановлено с 1 июня 2022 года, и затем это решение было продлено до конца 2024 года.
Сама компания РЖД с 2013 года имеет право в определенных случаях вводить повышающие и понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%, надбавка обнулена. РЖД еще в октябре сообщили о продлении на 2025 год целого ряда скидок к тарифам на перевозку грузов для привлечения дополнительных объемов.
ТАРИФЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) в России определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе, "люкс" и др.) устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов.
Согласно решению кабмина и регулятора, тарифы в плацкарте и общих вагонах с декабря 2024 года выросли на 11,6%.
"В вагонах купе, СВ и Люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы устанавливает АО "ФПК", однако уровень индексации соответствует регулируемому сегменту. Такая мера даст возможность перевозчику существенно обновить парк современными вагонами отечественного производства, для повышения качества услуг перевозки и повышения транспортной доступности населения", - сообщили РИА Новости в компании.
Там при этом отметили, что для пассажиров будут действовать акции и специальные предложения, которые позволят приобретать билеты по выгодным ценам.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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