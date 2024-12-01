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В Британии предложили три шага по урегулированию конфликта на Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
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В Британии предложили три шага по урегулированию конфликта на Украине
В Британии предложили три шага по урегулированию конфликта на Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
В Британии предложили три шага по урегулированию конфликта на Украине
В материале для портала UnHerd британский политолог Анатоль Ливен изложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, для которого, на его взгляд,... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T16:15+0300
2024-12-01T16:16+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
урегулирование
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. В материале для портала UnHerd британский политолог Анатоль Ливен изложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, для которого, на его взгляд, необходимо предпринять три ключевые шага.По словам Ливена, наиболее сложный вопрос, который так или иначе придется решать на переговорах, - вопрос гарантий Украине.Не объясняя, как конкретно может быть решен этот сложный вопрос, он с оптимизмом заявляет: "Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения". Перво-наперво, как утверждает британский политолог, чтобы запустить мирный процесс, Запад должен запретить Украине наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Но в то же время западные страны должны оказать Украине помощь в укреплении обороны страны и поставить Киеву дополнительное вооружение и боеприпасы.Вторая мера - частичное снятие санкций с России. В частности, Ливен указал на ограничения, действующие в отношении поставок российского газа, пагубно сказавшиеся на экономике ФРГ, а также отключение Российской Федерации от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Однако при этом Запад, как считает политолог, должен поставить России условие, что в случае возобновления боевых действий ограничения будут немедленно возвращены.И третья предложенная Ливеном мера - ратификация мирного договора государствами БРИКС и ООН, заинтересованными в урегулировании украинского конфликта.
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великобритания, украина, урегулирование
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, урегулирование
16:15 01.12.2024 (обновлено: 16:16 01.12.2024)
 
В Британии предложили три шага по урегулированию конфликта на Украине

Политолог Ливен предложил три шага для урегулирования конфликта на Украине

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. В материале для портала UnHerd британский политолог Анатоль Ливен изложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, для которого, на его взгляд, необходимо предпринять три ключевые шага.
По словам Ливена, наиболее сложный вопрос, который так или иначе придется решать на переговорах, - вопрос гарантий Украине.
Не объясняя, как конкретно может быть решен этот сложный вопрос, он с оптимизмом заявляет: "Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения".
Перво-наперво, как утверждает британский политолог, чтобы запустить мирный процесс, Запад должен запретить Украине наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Но в то же время западные страны должны оказать Украине помощь в укреплении обороны страны и поставить Киеву дополнительное вооружение и боеприпасы.
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Вторая мера - частичное снятие санкций с России. В частности, Ливен указал на ограничения, действующие в отношении поставок российского газа, пагубно сказавшиеся на экономике ФРГ, а также отключение Российской Федерации от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Однако при этом Запад, как считает политолог, должен поставить России условие, что в случае возобновления боевых действий ограничения будут немедленно возвращены.
И третья предложенная Ливеном мера - ратификация мирного договора государствами БРИКС и ООН, заинтересованными в урегулировании украинского конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАурегулирование
 
 
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