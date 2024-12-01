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Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине
Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ
Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине
Соединенные Штаты планируют поставить Киеву все необходимые ресурсы для усиления позиций страны на фронте и на будущих переговорах. Такое заявление в эфире... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T19:10+0300
2024-12-01T19:10+0300
2024-12-01T19:12+0300
спецоперация на украине
сша
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют поставить Киеву все необходимые ресурсы для усиления позиций страны на фронте и на будущих переговорах. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.В частности, о заявил: "Мы (США - прим. ред.) сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена - прим. ред.) предоставить Украине инструменты, способные укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает Украину сильнее на переговорах".При этом Салливан подчеркнул, что американская администрация рассматривает укрепление военного потенциала Украины как главный фактор успеха Киева в будущих дипломатических усилиях.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине
Белый дом: до ухода Байдена США предоставят Киеву все ресурсы для усиления ВСУ
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют поставить Киеву все необходимые ресурсы для усиления позиций страны на фронте и на будущих переговорах. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
В частности, о заявил: "Мы (США - прим. ред.) сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена - прим. ред.) предоставить Украине инструменты, способные укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает Украину сильнее на переговорах".
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
При этом Салливан подчеркнул, что американская администрация рассматривает укрепление военного потенциала Украины как главный фактор успеха Киева в будущих дипломатических усилиях.