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Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине

Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине - 01.12.2024, ПРАЙМ

Успеть до ухода Байдена. В Белом доме сообщили о планах по Украине

Соединенные Штаты планируют поставить Киеву все необходимые ресурсы для усиления позиций страны на фронте и на будущих переговорах. Такое заявление в эфире... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T19:10+0300

2024-12-01T19:10+0300

2024-12-01T19:12+0300

спецоперация на украине

сша

украина

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют поставить Киеву все необходимые ресурсы для усиления позиций страны на фронте и на будущих переговорах. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.В частности, о заявил: "Мы (США - прим. ред.) сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена - прим. ред.) предоставить Украине инструменты, способные укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает Украину сильнее на переговорах".При этом Салливан подчеркнул, что американская администрация рассматривает укрепление военного потенциала Украины как главный фактор успеха Киева в будущих дипломатических усилиях.

https://1prime.ru/20241129/voyna-853188029.html

сша

украина

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сша, украина