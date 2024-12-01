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"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз
"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз - 01.12.2024, ПРАЙМ
"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз
Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не остановит украинский конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник Службы... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T19:28+0300
2024-12-01T19:28+0300
2024-12-01T19:37+0300
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не остановит украинский конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков."Если кто-то думает, что (конфликт на Украине — прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось?.. - говорит Стариков. - Невозможно это все остановить".Как считает офицер СБУ в отставке, в настоящий момент конфликт находится на стадии высокой интенсивности, за которой последует стадия средней интенсивности, потом - низкой, вслед за чем, по его словам, могут сложиться любые обстоятельства. При этом Стариков обратил внимание на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а вместе с тем выразил сомнение, что существует реальная возможность привлечения к процессу урегулированию конфликта миротворцев.
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украина, конфликт, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, конфликт, экспертное мнение
"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз
Полковник СБУ Стариков: Трамп не сможет остановить конфликт на Украине
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не остановит украинский конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
"Если кто-то думает, что (конфликт на Украине — прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось?.. - говорит Стариков. - Невозможно это все остановить".
"Вынуждены отступать": в Германии сообщили о кошмаре ВСУ на фронте
Как считает офицер СБУ в отставке, в настоящий момент конфликт находится на стадии высокой интенсивности, за которой последует стадия средней интенсивности, потом - низкой, вслед за чем, по его словам, могут сложиться любые обстоятельства. При этом Стариков обратил внимание на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а вместе с тем выразил сомнение, что существует реальная возможность привлечения к процессу урегулированию конфликта миротворцев.