https://1prime.ru/20241201/svo-853239012.html

"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз

"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз - 01.12.2024, ПРАЙМ

"Невозможно остановить". Офицер СБУ сделал прогноз

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не остановит украинский конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник Службы... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T19:28+0300

2024-12-01T19:28+0300

2024-12-01T19:37+0300

спецоперация на украине

украина

конфликт

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не остановит украинский конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Politeka высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков."Если кто-то думает, что (конфликт на Украине — прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось?.. - говорит Стариков. - Невозможно это все остановить".Как считает офицер СБУ в отставке, в настоящий момент конфликт находится на стадии высокой интенсивности, за которой последует стадия средней интенсивности, потом - низкой, вслед за чем, по его словам, могут сложиться любые обстоятельства. При этом Стариков обратил внимание на проблему отведения войск из-за недоверия сторон друг другу, а вместе с тем выразил сомнение, что существует реальная возможность привлечения к процессу урегулированию конфликта миротворцев.

https://1prime.ru/20241128/front-853154304.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, конфликт, экспертное мнение