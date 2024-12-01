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"Новшество". Россия сменила стратегию ударов
"Новшество". Россия сменила стратегию ударов - 01.12.2024, ПРАЙМ
"Новшество". Россия сменила стратегию ударов
ВС РФ начали наносить удары по важнейшим украинским подстанциям, подключенным к АЭС. Новая российская стратегия способна вывести из строя последние крупные... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T20:24+0300
2024-12-01T20:24+0300
2024-12-01T20:24+0300
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. ВС РФ начали наносить удары по важнейшим украинским подстанциям, подключенным к АЭС. Новая российская стратегия способна вывести из строя последние крупные энергомощности Украины, рассказывает в материале для The New York Times обозреватель Констан Мехо.Он отмечает, что долгое время удары ВС РФ по украинской энергосистеме были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции и уже вызвали отключения электричества по всей территории Украины. Тем не менее украинская энергосистема все-таки выстояла, пишет Михо, отмечая, что основная причина указанной стойкости состоит в том, что существенные объемы электроэнергии вырабатывают АЭС - их российские войска не атаковали.Но с недавних пор ВС РФ начали наносить удары по объектам электропередачи, связанным с АЭС, утверждает автор, ссылаясь на сообщения МАГАТЭ. В частности, агентство, как указывается в статье, сделало заявление о недавнем ударе ВС России по подстанциям, которые имеют принципиальное значение для трех украинских АЭС, передающих и принимающих электроэнергию. При этом в материале отмечается, что непосредственно реакторы от атаки не пострадали, тем не менее из соображений предосторожности все они снизили выходную мощность, а один из них отключили от сети."Стратегия России по уничтожению подключенных к АЭС подстанций — новшество, по-видимому, призванное вывести из строя последние крупные мощности страны по выработке электроэнергии", - утверждается в статье.
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энергетика украины, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, энергетика Украины, ракетные удары, РОССИЯ
"Новшество". Россия сменила стратегию ударов
NYT: Россия стала наносить удары по украинским подстанциям, подключенным к АЭС
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. ВС РФ начали наносить удары по важнейшим украинским подстанциям, подключенным к АЭС. Новая российская стратегия способна вывести из строя последние крупные энергомощности Украины, рассказывает в материале для The New York Times обозреватель Констан Мехо.
Он отмечает, что долгое время удары ВС РФ по украинской энергосистеме были нацелены на тепловые и гидроэлектростанции и уже вызвали отключения электричества по всей территории Украины. Тем не менее украинская энергосистема все-таки выстояла, пишет Михо, отмечая, что основная причина указанной стойкости состоит в том, что существенные объемы электроэнергии вырабатывают АЭС - их российские войска не атаковали.
Но с недавних пор ВС РФ начали наносить удары по объектам электропередачи, связанным с АЭС, утверждает автор, ссылаясь на сообщения МАГАТЭ. В частности, агентство, как указывается в статье, сделало заявление о недавнем ударе ВС России по подстанциям, которые имеют принципиальное значение для трех украинских АЭС, передающих и принимающих электроэнергию. При этом в материале отмечается, что непосредственно реакторы от атаки не пострадали, тем не менее из соображений предосторожности все они снизили выходную мощность, а один из них отключили от сети.
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
"Стратегия России по уничтожению подключенных к АЭС подстанций — новшество, по-видимому, призванное вывести из строя последние крупные мощности страны по выработке электроэнергии", - утверждается в статье.