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"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам - 01.12.2024, ПРАЙМ
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам
Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T22:48+0300
2024-12-01T22:48+0300
2024-12-01T22:50+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
киевский режим
мнение
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он назвал очередное предложение главы киевского режима принять Украину в НАТО "специально разыгранной постановкой", которая призвана исключить какие бы то ни было возможности "остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке".При этом Соскин подчеркнул, что "цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев".Вместе с тем экс-советник выразил уверенность, что переговоры относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе перечеркивают планы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.Трамп неоднократно с помпой заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт путем переговоров, причем за одни сутки.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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владимир зеленский, киевский режим, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, киевский режим, мнение
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам
Экс-советник Кучмы Соскин: цель Зеленского - уничтожение молодых украинцев
МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он назвал очередное предложение главы киевского режима принять Украину в НАТО "специально разыгранной постановкой", которая призвана исключить какие бы то ни было возможности "остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке".
При этом Соскин подчеркнул, что "цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев".
Вместе с тем экс-советник выразил уверенность, что переговоры относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе перечеркивают планы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
Трамп неоднократно с помпой заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт путем переговоров, причем за одни сутки.