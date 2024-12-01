https://1prime.ru/20241201/svo-853239510.html

"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам

"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам - 01.12.2024, ПРАЙМ

"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам

Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T22:48+0300

2024-12-01T22:48+0300

2024-12-01T22:50+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

киевский режим

мнение

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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он назвал очередное предложение главы киевского режима принять Украину в НАТО "специально разыгранной постановкой", которая призвана исключить какие бы то ни было возможности "остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке".При этом Соскин подчеркнул, что "цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев".Вместе с тем экс-советник выразил уверенность, что переговоры относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе перечеркивают планы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.Трамп неоднократно с помпой заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт путем переговоров, причем за одни сутки.

https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, киевский режим, мнение