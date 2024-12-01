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"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам - 01.12.2024, ПРАЙМ
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"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам - 01.12.2024, ПРАЙМ
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам
Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T22:48+0300
2024-12-01T22:50+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
киевский режим
мнение
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он назвал очередное предложение главы киевского режима принять Украину в НАТО "специально разыгранной постановкой", которая призвана исключить какие бы то ни было возможности "остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке".При этом Соскин подчеркнул, что "цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев".Вместе с тем экс-советник выразил уверенность, что переговоры относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе перечеркивают планы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.Трамп неоднократно с помпой заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт путем переговоров, причем за одни сутки.
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владимир зеленский, киевский режим, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, киевский режим, мнение
22:48 01.12.2024 (обновлено: 22:50 01.12.2024)
 
"Машина по убийству славян". На Украине пришли к пугающим выводам

Экс-советник Кучмы Соскин: цель Зеленского - уничтожение молодых украинцев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. Цель Владимира Зеленского и его режима заключается в уничтожении славян, православных христиан, молодых украинцев. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он назвал очередное предложение главы киевского режима принять Украину в НАТО "специально разыгранной постановкой", которая призвана исключить какие бы то ни было возможности "остановить и уничтожить эту машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке".
При этом Соскин подчеркнул, что "цель Зеленского и его режима — это уничтожение молодых украинцев".
Вместе с тем экс-советник выразил уверенность, что переговоры относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе перечеркивают планы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
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Вчера, 18:45
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийкиевский режиммнение
 
 
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