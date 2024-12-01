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В ЕС сделали заявление об отправке войск на Украину - 01.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕС сделали заявление об отправке войск на Украину
В ЕС сделали заявление об отправке войск на Украину - 01.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС сделали заявление об отправке войск на Украину
Государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня. Об этом сообщила новая глава европейской... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T16:30+0300
2024-12-01T16:31+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня. Об этом сообщила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит агентство ANSA."До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", — сообщила она.Каллас добавила, что Европейский союз может принять участие в соблюдении прекращения огня на Украине, отправив в страну свои вооруженные силы.Ранее Великобритания и Франция вернулись к дискуссиям о возможной отправке западных войск на территорию Украины, сообщило в понедельник издание Monde. Отмечается, что они "не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По данным издания, это обсуждалось в ходе визита британского премьера Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
16:30 01.12.2024 (обновлено: 16:31 01.12.2024)
 
В ЕС сделали заявление об отправке войск на Украину

Глава евродипломатии Каллас допустила отправку военных ЕС на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Государства Евросоюза могут отправить своих военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня. Об этом сообщила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводит агентство ANSA.
"До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", — сообщила она.
Каллас добавила, что Европейский союз может принять участие в соблюдении прекращения огня на Украине, отправив в страну свои вооруженные силы.
Ранее Великобритания и Франция вернулись к дискуссиям о возможной отправке западных войск на территорию Украины, сообщило в понедельник издание Monde. Отмечается, что они "не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По данным издания, это обсуждалось в ходе визита британского премьера Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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