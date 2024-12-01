https://1prime.ru/20241201/zelenskiy-853236555.html

Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров

Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров - 01.12.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров

Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T14:06+0300

2024-12-01T14:06+0300

2024-12-01T14:06+0300

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ПАРИЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются нереалистичными. Такое мнение высказал экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.Слова генерала приводит издание Parisien.В этой связи он отметил, что украинские войска испытывают трудности на линии фронта и давление со стороны Вашингтона. Поэтому, по его словам, новое предложение Зеленского о переговорах "неудивительно"."Я думаю, что это одновременно и признание неудачи, и неспособность видеть реальность вещей и реалистично прогнозировать будущее... Но с каких это пор перед переговорами вы объявляете, чем они закончатся, а именно, восстановлением утраченных позиций?" - сказал он, добавив, что "возвращение НАТО на передний план столь же неприемлемо для российской стороны". Тринкван заявил, что странам-членам Североатлантического альянса лучше всего проигнорировать идеи, "чтобы не подчёркивать промах Зеленского".

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россия, украина, запад, нато