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Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров - 01.12.2024, ПРАЙМ
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Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров - 01.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров
Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T14:06+0300
2024-12-01T14:06+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются нереалистичными. Такое мнение высказал экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.Слова генерала приводит издание Parisien.В этой связи он отметил, что украинские войска испытывают трудности на линии фронта и давление со стороны Вашингтона. Поэтому, по его словам, новое предложение Зеленского о переговорах "неудивительно"."Я думаю, что это одновременно и признание неудачи, и неспособность видеть реальность вещей и реалистично прогнозировать будущее... Но с каких это пор перед переговорами вы объявляете, чем они закончатся, а именно, восстановлением утраченных позиций?" - сказал он, добавив, что "возвращение НАТО на передний план столь же неприемлемо для российской стороны". Тринкван заявил, что странам-членам Североатлантического альянса лучше всего проигнорировать идеи, "чтобы не подчёркивать промах Зеленского".
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россия, украина, запад, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО
14:06 01.12.2024
 
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров

Генерал Тринкван: предложения Зеленского для переговоров с Россией нереалистичны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются нереалистичными. Такое мнение высказал экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.
Слова генерала приводит издание Parisien.
В этой связи он отметил, что украинские войска испытывают трудности на линии фронта и давление со стороны Вашингтона. Поэтому, по его словам, новое предложение Зеленского о переговорах "неудивительно".
"Я думаю, что это одновременно и признание неудачи, и неспособность видеть реальность вещей и реалистично прогнозировать будущее... Но с каких это пор перед переговорами вы объявляете, чем они закончатся, а именно, восстановлением утраченных позиций?" - сказал он, добавив, что "возвращение НАТО на передний план столь же неприемлемо для российской стороны".
Тринкван заявил, что странам-членам Североатлантического альянса лучше всего проигнорировать идеи, "чтобы не подчёркивать промах Зеленского".
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