https://1prime.ru/20241201/zelenskiy-853236555.html
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров - 01.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров
Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T14:06+0300
2024-12-01T14:06+0300
2024-12-01T14:06+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
ПАРИЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются нереалистичными. Такое мнение высказал экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.Слова генерала приводит издание Parisien.В этой связи он отметил, что украинские войска испытывают трудности на линии фронта и давление со стороны Вашингтона. Поэтому, по его словам, новое предложение Зеленского о переговорах "неудивительно"."Я думаю, что это одновременно и признание неудачи, и неспособность видеть реальность вещей и реалистично прогнозировать будущее... Но с каких это пор перед переговорами вы объявляете, чем они закончатся, а именно, восстановлением утраченных позиций?" - сказал он, добавив, что "возвращение НАТО на передний план столь же неприемлемо для российской стороны". Тринкван заявил, что странам-членам Североатлантического альянса лучше всего проигнорировать идеи, "чтобы не подчёркивать промах Зеленского".
https://1prime.ru/20241130/srok-853226804.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО
Во Франции назвали нереалистичными предложения Зеленского для переговоров
Генерал Тринкван: предложения Зеленского для переговоров с Россией нереалистичны
ПАРИЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Идеи украинского лидера Владимира Зеленского остановить "горячую фазу" конфликта на Украине, приняв ее под "зонтик НАТО", и начать переговоры с Россией являются нереалистичными. Такое мнение высказал экс-глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван.
Слова генерала приводит издание Parisien.
В этой связи он отметил, что украинские войска испытывают трудности на линии фронта и давление со стороны Вашингтона. Поэтому, по его словам, новое предложение Зеленского о переговорах "неудивительно".
"Я думаю, что это одновременно и признание неудачи, и неспособность видеть реальность вещей и реалистично прогнозировать будущее... Но с каких это пор перед переговорами вы объявляете, чем они закончатся, а именно, восстановлением утраченных позиций?" - сказал он, добавив, что "возвращение НАТО на передний план столь же неприемлемо для российской стороны".
Тринкван заявил, что странам-членам Североатлантического альянса лучше всего проигнорировать идеи, "чтобы не подчёркивать промах Зеленского".
Шансов все меньше. Зеленского предупредили о приближающемся провале